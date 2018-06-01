科技部推「夏日冒險風」競賽　打造創意辦公空間

科技部長陳良基身著短褲，頭戴迷彩帽，鼓勵科技部同仁在周五換上輕便衣物上班。（李侑珊攝）

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旺報
配合「夏日冒險風」創意競賽，科技部科教發展及國際合作司將辦公空間打造成叢林風。（李侑珊攝）
配合「夏日冒險風」創意競賽，科技部科教發展及國際合作司將辦公空間打造成叢林風。（李侑珊攝）
科技部新聞組以兒童文學作品《小王子》為主題，在辦公室貼上作品內經典名句，呈現童趣及文學風。（李侑珊攝）

配合炎炎夏日到來，科技部自1日起鼓勵部內同仁，在周五可身著輕鬆簡便的衣物上班，並舉行「夏日冒險風」創意競賽，讓各個處室發揮創意，裝點辦公環境，科技部長陳良基表示，服裝與空間都是展示平台，舉辦這項內部活動，期盼能為辦公空間帶來活力。

陳良基表示，科技部部內去年便舉行夏季活動，即鼓勵部內同仁在夏日的周五，身著輕便服飾上班，而今年從6月1日起，科技部還推動「夏日冒險風」創意競賽，鼓勵各個處室發揮創意，自行設計與裝點辦公空間，以紓解工作壓力，如果創意表現傑出，可由部長室獲得獎勵。

陳良基也提到，之所以在周五鼓勵同仁身著輕便服飾上班，無須以身著正式西裝、套裝來工作，除了有放鬆的效果，體感也較為清涼，可望降低對冷氣的依賴，同時可達到節能減碳的效果。

至於科技部的「夏日冒險風」創意競賽，各個處室選擇的主題不盡相同，像是科技部新聞組以兒童文學作品《小王子》為主題，科教發展及國際合作司則呈現叢林風，努力將科技部打造成充滿創意的多元辦公空間。

(旺報 )

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