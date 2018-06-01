史上首位食人魔 分屍女老師吃心肝 關10多年就假釋

朱峻穎分屍黃姓女友，由於部分臟器及頭髮未尋獲，外傳朱變態吃下屍塊，檢昨會同法醫解剖朱男遺體採驗，朱的父親（右）也到場，離去時不發一語。（文：陳俊雄、葉書宏　圖：葉書宏）

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中時電子報

近一個月內發生兩件「分屍案」，板橋分屍案兇殘案情震驚社會，兇嫌畏罪上吊自殺，黃女內臟被揣測可能被兇嫌吃下肚。回顧1981年台灣史上首位分屍食人魔，當時任職桃園國中老師的張忠敬將女同事分屍17塊，並吃掉心臟等器官，雖被判無期徒刑但僅關十多年就出獄，讓網友十分憤慨。

據ETtoday新聞雲報導，1981年時任桃園龍岡國中教師的張忠敬，追求同校黃姓女師不成，在女師表明自己已訂婚後還醋勁大發。張忠敬在黃女特地到他家勸導希望他能死心，並且祝福她時，兩人起了激烈爭執，張將黃女脖子掐著後抓頭撞水泥地長達10分鐘，並在黃女身亡後將屍體分屍成17塊。事後他坦承已將黃女心臟、肝臟吃下肚，並傳言他撬開死者頭骨，想知道到底是怎樣的構造，讓黃女無法喜歡上自己。 一審判處死刑而後被改判無期徒刑的張忠敬，在坐牢10多年後就假釋出獄，網友對此結果十分憤慨難以接受。

PTT網友留言「這樣也可以假釋....」、「1981年那個年代沒判死刑，司法是從那時就沒救啊」、「哈哈～台灣無期徒刑.叫無期.笑死人」、「這樣10年就能出來有夠扯」、「台灣的無期徒刑1X年就可以出來 真恐怖」、「臺灣法律不意外」、「說個笑話 司改會裡面不是有個委員也是律師殺人犯」、「之前有個殺了女友關3年然後出來，隔了16年又殺了另一個」、「台灣法官：嗚嗚嗚，好“可年”喔，只是吃人肉而已，可教化」、「那個法官是低能還是智障？選一個啦！」、「鬼島吃人還可以放出來 大家快逃阿」、「法官會保護加害者 超“瘟腥”」、「無期徒刑=關10年 台灣司法就是爛 難怪民眾痛恨廢死」。

(中時電子報)

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