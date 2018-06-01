大學校長：拔管不解決 台灣別想有下任教長

草根影響力文教基金會1日公布台大校長人事案相關民調(簡立欣攝)

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旺報

台大校長人事案讓兩位教育部長下台，大學校長們不約而同表示，現在台大校長和教育部長變成很詭異的「雙掛勾」；「台大校長人事案不解決，台灣別想要有下一任教育部長！」他們建議管中閔發表類似「獨董等爭議還是可以討論，承諾上任之後檢討」等聲明，給教育部和行政院一個台階下，並趕緊發聘書給管中閔。

草根影響力文教基金會1日發布台大校長案相關民調，出席的台大公衛學院兼任教授金傳春表示，看到這份報告很感動，「其實應該是我們高教的人來做這件事，但這也反映台灣的民間力量一向高於政府力量！」不過調查裡「無意見」的比例太高（平均30至40%）也讓她憂心：社會對此事關心程度不夠。

金傳春表示，國外頂尖大學如哈佛或是柏克萊加大，選出校長後馬上帶領大學努力往前邁進；相較之下，台大每次都是選出校長後才出現爭議，此次贊成拔管的台大法律校友或教授在選前根本就沒有意見。

實踐大學校長陳振貴表示，2004年台師大黃光彩事件後，教育部的圈選權就被取消，這次如果只就管中閔案做部長准駁的特殊裁決，確實有政治裹脅的疑義。

台北商業大學校長張瑞雄表示，此次民調可看出民眾意見一致，不管有沒有在大專校院工作、不管黨派傾向，都有4成以上認為管中閔應該上任。他呼籲教育獨立於政治之外，希望下一任教育部長可以做出自己的決定。

至於事件如何落幕，張瑞雄建議管中閔發表聲明，他可以表示獨董等爭議還是可以辯論，但管中閔可以承諾「上任之後檢討這些問題」，總之教育部和管中閔各退一步，事情才有轉圜，不然也很難讓蔡政府承認過去5個月的錯誤。

台灣競爭力論壇執行長謝明輝表示，草根影響力這份民調，和之前美麗島電子報的民調結果吻合，「那份民調讓吳茂昆下台！這兩份民調統統可以佐證，拔管事件勝負已經不是評斷範圍，現在是如何收尾的問題。」

謝明輝表示，行政院長要授權給代理教育部長，解決台大校長人事案，然後台灣才會有新任的教育部長。「現在變成教育部長和台大校長雙掛勾，沒有台大校長就沒有教育部長！台灣高教要崩潰了。」他痛言拔管讓台大失去競爭力、政府失去公信力，民進黨將失去2018和2020選票，因為民進黨最有力的支持族群是年輕人，拔管卻讓青年檢視民進黨的理念不堪一擊，因此年輕人紛紛出走。

(旺報 )

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