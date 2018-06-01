中市環境汙染陳情案件年增20％ 稽查人力壓力大

台中市議員張芬郁希望市府增加稽查人力，不要讓稽查人員面對空汙、水汙染、噪音汙染、毒化物等龐大的查核項目疲於奔命。（盧金足攝）

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台中市議員江肇國關心去年老舊柴油車的汰換達成度，應加速汰換更多老舊柴油車，改善空氣品質。（盧金足攝）

台中市市議員張芬郁1日質詢時關切環境汙染稽查人員不足，環境汙染陳情案件年增20％，面對空汙、水汙染、噪音汙染、毒化物等龐大的查核項目疲於奔命，希望市府增加稽查人力，強化環境汙染稽查效能。環保局表示，將持續向環保署爭取增加人力，並選拔清潔隊員輔助稽查工作，希望藉此提高稽查品質。

市議會1日召開定期會，進行警消環衛業務質詢，市議員張芬郁質詢表示，台中環境汙染稽查人員不足，面對空汙、水汙染、噪音汙染、毒化物等龐大的查核項目時常疲於奔命，希望市府增加稽查人力。

環保局長白智榮說，稽查人員為環境汙染把關第一線，而台中環境汙染陳情案件每年約增加20％左右，需要更多稽查人力處理，市府將持續向環保署爭取人力；此外，這幾年台中清潔隊員逐年增加300人，市府並從中選拔有服務熱忱的人力輔助稽查工作。

此外，市議員江肇國關心台中去年老舊柴油車的汰換達成度。

白智榮表示，市府透過獎勵補助、汙染管制等方式，希望減少老舊柴油車造成的汙染，獎勵補助方面，市府這2年已爭取環保署5.7億元補助汰換老舊柴油車，2016年已汰換4000多台，為全國最多，2017年淘汰約1006台，為全國第2多，僅次於高雄市。

由於已淘汰許多老舊柴油車，致去年剩下的數量也相對減少，市府將持續加強宣導，加速汰換更多老舊柴油車，改善空氣品質。

(中時 )

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