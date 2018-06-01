勞動基金4月虧損縮至141億元 5月可望轉正

2018年06月01日 14:54 中時 洪安怡

勞動基金雖連3個月呈現帳面虧損，但虧損數額不斷縮小，依據勞動基金運用局最新數據，4月勞動基金整體規模為3兆7491億元，收益數-141.2億元，但勞動基金局指出，5月全球股市走揚，屆時勞動基金收益可望由負轉正。

依據勞動基金運用局數據顯示，勞動基金投資收益數從今年2月出現-281.4億元，3月更虧損313.3億元，但到今年4月，帳面虧損已有縮小，截至4月底，整體勞動基金規模為3兆7491億元，收益數-141.2億元，收益率為-0.4％。

勞動基金運用局指出，今年4月主要國家製造業指數均有趨緩跡象，美國製造業採購經理人指數（PMI）較上個月下降2.0至57.3，失業率較上個月下滑0.2%為3.9%，為2000年12月以來新低；歐元區製造業採購經理人指數較上月下滑0.4為56.2，為近13個月來低點，服務業採購經理人指數則較上月下滑0.1為55.1，3月失業率與上月持平為8.5%，為2008年12月以來低點。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，受到中美貿易戰等影響，全球金融市場出現震盪，一有訊息市場反應都相對劇烈，但評估今年5月股市走揚，勞動基金收益可望終止連續3個月的虧損，讓上半年維持正數。

但展望下半年，勞金局指出，全球經濟在歐美日低利率環境及美國擴張的財政政策支撐下持續穩健成長，但中美貿易摩擦升溫，專家對6個月後的經濟預期大幅下跌，後續仍須觀察全球各主要央行貨幣政策正常化步調、美中等大國貿易協商等不確定因素對全球經貿的影響。

(中時 )