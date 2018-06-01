金門兩岸書展樂趣多 讀、玩在一起

〈兩岸金門書展〉今（1）日在金城國中體育館開幕。（李金生攝）

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〈兩岸金門書展〉已邁入第13個年頭。（李金生攝）
書展現場也展出瓷器和工藝品。（李金生攝）
「捏糯米尪仔─捏麵人」活動，讓大人、小孩開心的玩在一起。（李金生攝）
〈兩岸金門書展〉展出7000冊簡體書和台版書籍。（李金生攝）
2位年輕媽媽完成「捏麵人」作品，在現場開心自拍留念。（李金生攝）

邁入第13個年頭的〈兩岸金門書展〉今（1）日在金城國中體育館開幕，現場不但書香滿溢，還有縣文化局主辦的「二手書募書及交換─讓書去流浪」、「捏糯米尪仔─捏麵人」和「環保DIY─打包帶編織」活動，吸引大人、小孩讀在一起，也玩在一起。

此次〈兩岸金門書展〉共展出簡體圖書約7000種（冊），包含文學、藝術、歷史地理、養生保健，軍事、科技、少兒以及重點圖書推薦，台灣萬卷樓出版的台版圖書、格林文創公司也共襄盛舉。另有文房四寶、瓷器、漆器、茶具、 茶杯、擺件和文創商品參展。全場圖書打9折外，特價圖書更有5折優惠。

金門縣文化局還結合兩岸書展，舉辦「二手書募書及交換─讓書去流浪」活動，希望透過「以書換書」與「募書」方式，活化縣內圖書資源，廣播閱讀種子，往「金門閱讀島」的目標再邁進一大步。

現場另有「捏糯米尪仔─捏麵人」活動，特別邀請羅紫正和羅晧宸父子檔授課。其中，羅紫正老師是中華傳統民族技藝團的理事長，一直致力於推廣傳統文化。該局歡迎家長帶小朋友體驗瀕臨失傳的民俗藝術，也重拾童年的歡喜回憶。

同時也有「環保DIY─打包帶編織」活動單元，邀請自金城鎮公所退休之後，本著「學到老，活得好」精神，勤於學習各種手工技藝的陳西輝老師到場指導，分享將使用後常隨手丟棄的打包帶，利用巧手變成編織可愛小花或實用提籃、提袋的美好經驗。

兩岸書展的展出日期為6月1日至6月4日（6月1日-6月3日9:00-21:00、6月4日9:00-17:30 ）。

(中時 )

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