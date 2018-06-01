苗栗後龍西瓜節9日登場 心型西瓜吸睛

2018年06月01日 15:03 中時 陳慶居

後龍西瓜節即將於9日登場，邀請遊客看表演大啖西瓜。（陳慶居攝）

今年新增徒手秤西瓜比手感趣味競賽，預料為活動掀起高潮。（陳慶居攝）

苗栗縣後龍鎮公所西瓜節「西瓜樂派對」，9日在客家圓樓旁高鐵橋熱鬧登場，安排精彩的藝文表演，免費西瓜吃到飽，今年還新增徒手秤西瓜考驗手感大PK趣味賽，要讓遊客邊欣賞節目邊吃西瓜消暑。

近日天氣高溫炎熱，夏日消暑最佳水果首推西瓜，富含人體所需的多種營養素，一口咬下更是消暑止渴。後龍西瓜又沙又甜，日據時期曾深受日本天皇喜愛，指定為台灣第一瓜，今年生長和採收期氣候都適宜，品質穩定、口感好。

為擴大行銷後龍西瓜，鎮公所預定9日上午9時至下午4時舉辦「西瓜樂派對」活動，邀請請金曲最佳重唱知己合唱團與金曲客語專輯得主黃子軒獻唱，還有山平快、邱可芬舞蹈藝術團演出，小朋友最喜愛的歡樂魔術秀、夢幻泡泡秀、歡樂小丑氣球等，另規畫70攤的攤位讓民眾選購正港後龍西瓜、在地農產。

今年另從農民每天抱西瓜秤重銷售，對於重量比較敏感，據此發想規畫徒手秤西瓜的「西瓜人體秤重機」，PK看誰方手感數精確，還有結合人體趣味角力的「西瓜腰瘦甜」，民眾參與趣味遊戲，有機會把後龍西瓜抱回家。

而公所為維護西瓜的美譽和品質，首創「西瓜產地防偽標章」，只要是生長於後龍鎮，外觀圓滾飽滿、無蟲孔疤痕、果形端正，通過農藥殘留檢驗合格，可向農業課申請，經審核通過即發放防偽標章，唯一編號及防偽圖案有如西瓜的身分證。

為區隔正港後龍西瓜與外地產品，保障瓜農權益，鎮公所將於7日在台灣水牛城舉辦西瓜評鑑競賽，藉此讓瓜農互相切磋栽培技術，提升品質及市場競爭力。

鎮長朱秋隆表示，今年後龍西瓜品質好，公所也努力提升西瓜的品質，他邀請各地遊客到後龍參加西瓜節，還有前往好望角欣賞無敵海景。

(中時 )