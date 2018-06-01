苗栗後龍西瓜節9日登場 心型西瓜吸睛

宣傳活動會場，也展示出心型和方型西瓜，造型十分吸睛。（陳慶居攝）

友善列印
中時
後龍西瓜節即將於9日登場，邀請遊客看表演大啖西瓜。（陳慶居攝）
今年新增徒手秤西瓜比手感趣味競賽，預料為活動掀起高潮。（陳慶居攝）

苗栗縣後龍鎮公所西瓜節「西瓜樂派對」，9日在客家圓樓旁高鐵橋熱鬧登場，安排精彩的藝文表演，免費西瓜吃到飽，今年還新增徒手秤西瓜考驗手感大PK趣味賽，要讓遊客邊欣賞節目邊吃西瓜消暑。

近日天氣高溫炎熱，夏日消暑最佳水果首推西瓜，富含人體所需的多種營養素，一口咬下更是消暑止渴。後龍西瓜又沙又甜，日據時期曾深受日本天皇喜愛，指定為台灣第一瓜，今年生長和採收期氣候都適宜，品質穩定、口感好。

為擴大行銷後龍西瓜，鎮公所預定9日上午9時至下午4時舉辦「西瓜樂派對」活動，邀請請金曲最佳重唱知己合唱團與金曲客語專輯得主黃子軒獻唱，還有山平快、邱可芬舞蹈藝術團演出，小朋友最喜愛的歡樂魔術秀、夢幻泡泡秀、歡樂小丑氣球等，另規畫70攤的攤位讓民眾選購正港後龍西瓜、在地農產。

今年另從農民每天抱西瓜秤重銷售，對於重量比較敏感，據此發想規畫徒手秤西瓜的「西瓜人體秤重機」，PK看誰方手感數精確，還有結合人體趣味角力的「西瓜腰瘦甜」，民眾參與趣味遊戲，有機會把後龍西瓜抱回家。

而公所為維護西瓜的美譽和品質，首創「西瓜產地防偽標章」，只要是生長於後龍鎮，外觀圓滾飽滿、無蟲孔疤痕、果形端正，通過農藥殘留檢驗合格，可向農業課申請，經審核通過即發放防偽標章，唯一編號及防偽圖案有如西瓜的身分證。

為區隔正港後龍西瓜與外地產品，保障瓜農權益，鎮公所將於7日在台灣水牛城舉辦西瓜評鑑競賽，藉此讓瓜農互相切磋栽培技術，提升品質及市場競爭力。

鎮長朱秋隆表示，今年後龍西瓜品質好，公所也努力提升西瓜的品質，他邀請各地遊客到後龍參加西瓜節，還有前往好望角欣賞無敵海景。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
專家提醒「這兩國家的飛機不要搭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。