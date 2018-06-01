南投同德家商畢業典禮 學生奉茶感師恩

2018年06月01日 15:07 中時 楊樹煌

同德家商畢業典禮特別安排「奉茶禮」，由學生向導師奉茶「感師恩」。（楊樹煌攝）

同德畢業典禮的「傳承禮」由各科主任將該科精神象徵的物品傳授給學生，期傳承發揚光大，未來成社會菁英。（楊樹煌攝）

草屯同德家商今1日以「花漾年華」為主題，由校長林元貴帶領畢業生進行校園巡禮，接受所有在校生祝福，隨即進入禮堂舉行畢業典禮，南投縣長林明溱特別出席致意，並鼓勵畢業生無論升學或就業，都能發揮所學知識及技藝。

同德家商今年畢業生共有840位，在校園巡禮中，畢業生從椰林大道進場，體驗步步為營、峰迴路轉、攀山越嶺三關英雄路，象徵畢業後進入大學或踏入社會更為艱辛的歷程。

今年的畢業典禮特別安排「奉茶禮」，由學生以虔敬之心泡茶，為帶領3年的導師奉茶，象徵弟子服其勞的精神，場面溫馨感人；「傳承禮」則由各科主任將代表該科精神象徵的物品傳授給學生，希望畢業生能將其專業精神傳承並發揚光大，成為社會菁英。

林縣長表示，同德家商有3千多位學生，是南投著名的技職學校，今年840位畢業生有1740人考取證照，其中有13位考取4張丙級1張乙級證照、乙級有28人，平均每人至少都有2張以上專業證照，非常不容易，祝福畢業生鵬程萬里、前途似錦。

林校長指出，此次畢業生包括日校生812位、補校生32位，典禮中，學校特別規劃3關英雄路讓學生闖關，希望畢業同學學習品德謙卑，期勉他們技術精進、出社會後加以創新，畢業不是結束，而是另一全新階段的開始。

(中時 )