國立水里商工畢業典禮 洋溢國際風

2018年06月01日 15:15 中時 廖志晃

國立水里商工畢業典禮，洋溢異國風情，來自法國及巴西的交換學生，贈送國旗給學校典藏，還有應用日語科學生，重現日本高知縣的「夜來祭」；由於校長劉丙燈任滿，即將調任國立秀水高工校長，因此，也是他在水商的畢業典禮。

水里商工畢業典禮，以「前程似錦．水商讚夢想」為主題，並由應日科畢業生帶來在高知縣夜來祭YOSAKOI開場；頒獎典禮最受矚目的是來自法國的簡逸思，及巴西的洪乙妏2位扶輪社國際交換學生，她們在水里商工學習1年，已通過中文檢定，特別贈送2國國旗給校方典藏，象徵學校的國際交流及友誼。

劉丙燈以座右銘「天道酬勤、地道酬善、人道酬誠、業道酬精」勉勵畢業生。

畢業生特別獎得主中，李宇盛每在假日時，都到市場上幫忙賣菜，把握瑣碎的時間看書、背單字，兼顧學業與品行，參與校內、外各項活動獲獎無數，2017年獲選為「南投優秀青年」及新世紀領導人才培育營等殊榮；楊凱伈是餐服選手，榮獲2017年全國商業類技藝競賽「金手獎第1名」，以及全國技藝教育績優人員殊榮，獲保送國立高雄科技大學，並獲得教育部舉辦赴日本研習。

水里商工畢業典禮由訓育組長彭雅蘭策畫，舍監連容里老師帶領學生布置場地，並由唐建樑老師、陳怡安護理師擔任主持人，影片由資訊科江祈生老師、國文科洪欣怡老師、微電影社拍攝剪輯，讓畢業生回味在校的點點滴滴。

(中時 )