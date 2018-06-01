遠東航空宣布下半年將引進全新ATR 預計年底前再加一架

遠東航空曾金池營運長(左)與Avation PLC行銷副總Stephen Lynch(右)簽屬租機合約。圖：遠航提供

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遠航的ATR客機。圖：遠航提供

遠東航空今(1)日宣布，已與英國的Avation PLC專業租機公司簽訂租機意向書( Letter Of Intent, LOI )，於今年下半年先引進一架全新的ATR72-600飛機，租期12年，預計於今(2018)年9月在法國土魯斯ATR原廠交機，可望於今年12月投入國內航線營運，成為公司第三架ATR客機。

遠東航空營運長曾金池表示，為提供給國內外旅客更好的服務，今與Avation PLC公司簽約租下一架全新的ATR 72-600。遠航計劃今年引進兩架ATR 72-600型飛機，第二架有機會在近期內簽約引進。

遠東航空發言人盧紀融表示，遠航在去(106)年引進了兩架ATR-600型客機，一架已於去年11月16日起執飛台中-馬公、台中-金門航線外，第二架也自今年1月13日起投入高雄-馬公航線營運，使該航線每天增加三個ATR來回航班，加上既有的三個MD來回航班，每天共提供十二個航班營運，目前ATR機隊平均每日提供22個航班。為因應市場需求，遠航在調整運能的同時，亦追求提升國內旅客對於搭乘的滿意度，在花火節以及暑假來臨之際，特別將有165個座位的MD大型客機增加飛航離島航線班次，在旅遊旺季整體航班數倍增，提供國內旅客更便捷及更密集的離島飛航服務。

第三架ATR將投入台北-金門以及台北-馬公的離島航線服務行列；遠東航空機隊汰舊換新持續進行，目標建立12至15架的ATR機隊規模，經營離島航線；並且規劃自108年第四季起陸續引進波音737 MAX 8來執行兩岸及國際航線。為了配合機隊擴張，遠航將於本月26、27兩日進行空服員招募，預計招募25名空服員加入空中服務行列。

(工商 )

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