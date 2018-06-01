2018年06月01日 15:49 中時 葉書宏

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室今（1）日正式啟用。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室今（1）日正式啟用。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室今（1）日正式啟用。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室今（1）日正式啟用。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室今（1）日正式啟用。（葉書宏翻攝）

團隊今進駐競辦 蘇貞昌勉勵同仁各展長才

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室今（1）日正式啟用，一早團隊人員忙進忙出準備上工，競選辦公室榮譽主委游錫堃、選對會召集人林錫耀、各區督導蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸、呂孫綾、吳琪銘、江永昌、羅致政、沈發惠等人也親臨現場。蘇貞昌表示新北市是全國矚目的一場選戰，勉勵團隊在選舉中各展長才，辦公室是給大家一個工作的地方，希望選舉能夠順利；游錫堃則引用道德經鼓勵同仁，強調蘇貞昌是最適合的新北市長，大家一起拚回新北。

競選辦公室榮譽主委游錫堃表示，大家都知道新北市很大，有四百多萬人口，然而蘇貞昌對新北市最了解，從1997年當台北縣長至今有二十多年。游錫堃更引用道德經裡的一段話「不出戶，知天下；不窺牖，見天道」，這六字最足以表達蘇貞昌對新北市的了解，不用出門就知道新北市發生的大小事，不用走就都知道，不用看就很清楚，所以蘇貞昌是再適合不過的新北市長，希望我們共同努力打拚，一起拚回新北市。

蘇貞昌說，新北市是全國矚目的一場選戰，對於新北市相當了解且有感情，但選舉方式不斷進步。今天非常感謝老朋友和新朋友一同加入團隊，大家一起來幫忙，有過去的經驗也有創新的觀念，有累積還有創意，從今天辦公室的成立，就可以看到以上的展現。

蘇貞昌也勉勵競選團隊同仁，這場選舉將大家聚在這個大舞台，希望每個人把握這個機會，演出精彩。選舉是最好的試煉、切磋、合作，一場選舉讓每個人各展長才、各盡其力，讓我們選得高興又美麗。

最後蘇貞昌啟動紅色的「創意鞭炮」裝置，除了勉勵競選團隊，也象徵選舉順利，選對會召集人林錫耀則在一旁開玩笑說「希望11月24日當天能拉10倍的創意鞭炮！」並表示今天團隊進駐競選總部辦公室，象徵集結大家的力量，共同努力拼回新北，收穫甜美的果實。

(中時 )