熱翻了！家長買冰塊幫國小教室降溫

新竹市有家長擔心小孩熱到中暑，買了大冰塊幫教室降溫，但此畫面也讓人揶揄這是花大錢援助別人、裝「好野」的台灣？（陳育賢翻攝）

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新竹市有家長擔心小孩熱到中暑，買了大冰塊幫教室降溫，但此畫面也讓人揶揄這是花大錢援助別人、裝「好野」的台灣？（陳育賢翻攝）
新竹市有家長擔心小孩熱到中暑，買了大冰塊幫教室降溫，但此畫面也讓人揶揄這是花大錢援助別人、裝「好野」的台灣？（陳育賢翻攝）

近來氣溫節節升高，在家或辦公室受不了熱可開冷氣圖個清涼，但小學生就沒這麼舒服了，在高溫悶熱的教室內上課簡直像在烤箱，新竹市有家長心疼小孩，買了大冰塊送到教室降溫，但此畫面也讓人揶揄這是花大錢援助別人、裝「好野」的台灣嗎？

新竹市近來中午氣溫動輒飆高至35、6度，全市公有國小教室絕大多數都沒有冷氣，就算有冷氣可能也沒經費開，有家長不忍小朋友在高溫如烤箱的教室內上課，自本周1起，就自掏腰包買了大冰塊送到孩子的教室，再以大電風扇吹，雖然效果不如冷氣，但至少出來的風稍微涼一點，希望讓教室內溫度降個1度算1度。

孩子在東區某國小讀的宋姓家長表示，孩子回家跟他說，在教室上課根本像在烤箱，快中暑昏倒了，他擔心小孩真的熱出病來，本周1起就自己花錢買大冰塊送到教室降溫。

宋姓家長說，大冰塊1顆25元，他1次都買個10幾顆，連續幾天下來也是一筆開銷，但台灣就是這樣，有錢送別的國家、有錢封核電廠去賠錢，就是沒錢讓孩子的學習環境升級，這就是台灣的悲哀，他並向政府喊話，「省點錢，給孩子的學校裝冷氣吧！拜託，小朋友都中暑了。」

他這兩天把這項訊息PO上臉書並以「在台灣 都市中的學校要這樣降溫！您還要金援外交、南向政策！灑錢嗎？」為題，立即引起臉友回響討論，紛紛回應說「錢都拿去海地了，最諷刺是去幫人建設電力設備。」、「就算有冷氣也沒錢出電費開冷氣啦！」、「台灣孩子要學習忍耐啊」。

(中時 )

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