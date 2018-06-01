麻生會晤美國財長 要求對進口限制保持克制

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旺報

共同社1日報導，日本財務相麻生太郎於當地時間5月31日下午，在加拿大西部惠斯勒與美國財政部長努欽舉行會談。麻生要求美方把日本永久性排除在鋼鐵進口限制對象之外，還強烈要求對正在討論的汽車進口限制保持克制。

會談後，日美歐的七國集團（G7）財長和央行行長會議在當地開幕。緩和日益激化的貿易摩擦、穩定因義大利政局混亂而震盪的市場成為了議題。

麻生在與努欽的會談中，就鋼鐵和鋁製品進口限制提出（美國作為理由的）國家安全上的擔憂並不存在。對於汽車領域，他也要求美方對日本廠商增加對美投資的一貫努力給予肯定並冷靜應對。

關於中國無序擴大對新興市場國家的援助等，雙方就要求做出改革達成了一致。關於美國重啟對伊朗的經濟制裁，麻生敦促美方避免對日本企業造成不利影響。

G7會議將持續到2日上午。主席國加拿大財政部長莫諾在開幕前的記者會上強調，將首先討論美國的保護主義政策。日本央行行長黑田東彥也對媒體稱：「保護主義不受歡迎。相信（各國的）關切將被傳遞給美方」。

會議將圍繞因義大利等南歐各國政治不穩導致的外匯和國債市場緊張、美國加息引發的新興市場國家貨幣貶值商討對策。此外還將針對被擔憂用於恐怖活動資金的虛擬貨幣，就加強監管展開對話。

(旺報 )

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