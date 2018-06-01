NBA》詹姆斯：我永遠不會放棄史密斯或任何隊友

詹姆斯與克雷湯普生(左)在場上互飆垃圾話。(美聯社)

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中時電子報

帶著凝重表情出席賽後記者會的「小皇帝」詹姆斯，清楚表達自己不會怪罪J.R.史密斯正規賽尾聲的「烏龍」，詹皇說：「我們需要往前看，這場比賽結束了，我們有機會贏，但我永遠不會放棄史密斯或任何1名隊友，這不可言喻！」

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在史密斯運球跑出三分線外之際，詹姆斯在旁不斷跟他示意出手，甚至比出暫停手勢，可惜史密斯完全不理，當正規賽時間走完，走回板凳席的詹皇，一路跟史密斯比出為何不投手勢，甚至怒瞪史密斯，讓史密斯只能一臉無辜。

跟騎士總教練泰隆盧一樣，比起怪罪史密斯，詹姆斯更對自己正規賽讀秒階段的改判很有意見，「我閱讀到那一球的防守，就跟我整個職業生涯，或整個人生做的一樣，我站在進攻免責區外，也迎接衝撞，我不知道還能講什麼。」

詹姆斯在G1攻下總冠軍賽生涯新高51分，32投19中、罰11進10，感覺完全不像次節遭到卓雷蒙格林意外戳到左眼模樣，「我的視線非常模糊，隨著比賽進行，我的視線越來越差，未來幾天我會專心處理這個傷勢。」

「現在只能接受這個結果，也明白這項任務有多麼艱鉅，今晚一整晚我們會帶所有情緒，努力思考哪些地方可以做更好，那些回合原本有利於我們，」詹姆斯說，「明早當你醒來，必須帶著煥然一新的心情，繼續前進接受G2挑戰。」

(中時電子報)

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