二林興華國小附幼 10年來首辦新生入學抽籤

2018年06月01日 16:12 中時 謝瓊雲

興華國小最知名的積木知器人教學，也向下延伸到附設幼兒園，啟發幼兒的創新與探索力。(謝瓊雲翻攝)

興華附幼小朋友在教室裡親近蝴蝶，個個都一臉驚奇。(謝瓊雲翻攝)

興華附幼小朋友在教室裡親近蝴蝶。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣二林鎮興華國小附設幼兒園開辦10年，1日辦理公開抽籤活動，這是附幼創設來以來因為登記入學的新生爆滿，首次舉行抽籤，校長莊世雄說，從當年招生只有個位數，到今日需要抽籤的盛況，顯示幼兒老師們的付出努力已獲得家長的讚許與肯定。

興華附幼採混齡教學，一班招收30名幼兒，今年即將有10人畢業準備就讀小學，根據園方統計，107年度總計有26名登記入學，依據縣府入學辦法規定，扣除舊生繼續留元、資格不符的，並優先保障特殊需求身分兒童，目前中班登記6人將可全部錄取。

至於12名登記小班的家長，實際只有5個名額，為求公平起見，上午舉辦抽籤，二林鎮東興里里長洪火輪也趕在5月31下午3點半截止登記前一刻，趕來學校為寶貝金孫辦理登記，希望明天能順利抽中入學名額。

校長莊世雄表示，興華國小今年一年級入學的新生人數15人，創下近年新高，連帶附幼也因為幼教老師們用心的教學及創新的課程設計，從開辦時的個位數，到去年時學生數順利達到滿額30人，今年新生登記數再創新高，不得不改採公開抽籤的方式辦理。除了感謝家長們的支持，更要感謝老師們用心教學，才能獲得家長們的認同。

(中時 )