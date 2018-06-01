台日觀光高峰論壇 林佳龍盼吸引日本旅客參加台中花博

2018年06月01日 17:34 中時 盧金足

「台日觀光高峰論壇」首次在台中舉辦，1日盛大登場，吸引近250名台日觀光業界要員參與。（盧金足攝）

台日觀光高峰論壇首度移師台中，台中市長林佳龍（右三）表示，希望促使城市觀光更上層樓。（盧金足攝）

「台日觀光高峰論壇」首度移師台中舉辦，1日盛大登場，論壇主題為「邁向更加擴大的雙向交流」。市長林佳龍出席該論壇，在簽名簿簽名後，還拿起手機拍下台日出席的來賓與人員 ，不只表達重視，更希望多建立交流平台，宣揚台中的觀光，促成台日觀光更上一層樓，吸引更多日本旅客參加台中世界花卉博覽會。

林佳龍去年赴日出席「台日觀光高峰論壇in四國」，簡報介紹台中市與2018台中世界花博，並成功爭取台中成為今年「台日觀光高峰論壇」主辦城市。

「第11屆台日觀光高峰論壇」今日在台中林酒店登場，以「邁向更加擴大的雙向交流」為主題，包括林佳龍、交通部次長祁文中、市府觀光旅遊局長陳盛山、台日觀光推進協議會長葉菊蘭、日本觀光推進協議會長山口範雄、日本觀光廳參與本保芳明、日本台灣交流協會專務理事舟町仁志等人都到場參與盛會。

林佳龍說，打造台中為「盛會城市」，透過舉辦國際活動帶動中台灣觀光經濟，今年台中將舉辦花博，預計有800萬人次造訪，藉由此次論壇、旅遊踩線，可望再吸引30萬至50萬的日本觀光旅遊人次到台中欣賞花博。

台中近年來持續加深與日本的交流，近3年多來台中與11座國際城市締結友好關係，其中就有7座是日本城市；而台中國際機場除了陸續開航日本沖繩、大阪、長崎、鳥取、大分及名古屋等航點，今年6月14日更將每週7班直航東京成田機場，將增加更多的載客容量，讓兩地城市遊客互訪更加便利。

台中市不僅獲國際肯定為全球百大旅遊城市，清水高美濕地也獲日本H.I.S.旅行社網路票選為日人最想拜訪海外景點第1名，可見台中的觀光深受國際肯定。

林佳龍說，台中更要與中台灣其他縣市合作，合起來約700萬人口，創造更大的經濟效益，台日關係要更進一步，能以中部打進台灣更廣大的市場，方便南來北往發展，加深雙方交流關係。

日本觀光推進協議會長山口範雄力讚，台中是具有懷舊氛圍與美麗街景的城市，日本成田機場自今年6月起直飛台中航線開始運行，也是成田直飛台中首條航線，將讓更多日本遊客看到中台灣的美麗。期盼透過高峰論壇，創造更緊密合作。

台日觀光推進協議會長葉菊蘭強調，台日觀光高峰論壇已舉辦11年，透過每年兩地互相舉辦交流，從兩地的觀光互訪人數、民間交流等方面，都可以看見雙方紮實的合作基礎。去年在四國舉辦的會議，設定2020年互訪700萬人次的目標，去年已突破650萬人次，期盼在既有基礎上，創造更有吸引力的旅遊價值，達到「平衡成長，創造雙贏」。

市府觀旅局長陳盛山表示，除了今日的高峰論壇，2日還有「鐵道論壇」，另更安排了4天的參訪行程，由中部7縣市展現各自城市的風采，台中則規劃至國家歌劇院、高美濕地、彩虹眷村、逢甲夜市、綠柳川進行參訪活動，也邀請文華高中與青年高中帶來踩舞表演，以及各場地花博主題意象營造，要讓日本朋友看見台中美麗的人文風情。

(中時 )