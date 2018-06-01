信義區跳電 網酸：向非洲國家看齊

苗栗7萬戶最大規模停電 ．（資料照王錦河攝）

友善列印
中時電子報

總統蔡英文同意援助海地45億台幣，協助海地政府建立供電系統。但台灣近期跳電事故頻傳，自家似乎也無法穩定供電。今(1)日下午2點30分起台北信義區一連發生兩起跳電事故，影響約2800戶，多棟建築大停電，包括台北101及新光三越等也遭殃。白色正義聯盟粉絲頁表示「每天！每天都跳電！」，「天天都跳電，天天都騙你」，PTT網友也酸「向非洲國家看齊」。

台電發言人徐造華表示，因北市信義區饋線線路開關故障，今下午2時30分發生第一次跳電，總計影響666戶，4分鐘後恢復供電，緊接著2時42分再發生第二次跳電，影響2134戶用電，2分鐘後搶修完成，目前全數皆已正常供電。

白色正義聯盟粉絲頁在臉書發文「每天！每天都跳電！45億改善別人家的穩定供電，自己家跳電跳到死，偉哉政府！天天都跳電，天天都騙你」。

PTT網友留言「那天沒停電再來PO八掛吧」、「沒事兒沒事兒。用愛發一下電就好了」、「臺灣怎麼每天都在停電啊」、「假的啦，都馬演戲，叫台電把庫藏電力拿出來啦」、「分區跳電名單這麼快就輪到信義區? 把今天名單拿來比對一下」、「果然是南向政策 向非洲國家看齊^^」、「這一定是國民黨製造的假新聞」、「就是缺電了才會一直跳電吧」、「整個台灣應該只有小英家不會跳電」、「請正名“節電”否則台電不排除提出告訴」、「停電才能讓其他地方有電啊 懂不懂啊」。

(中時電子報)

文章來源：白色正義聯盟

團隊今進駐競辦 蘇貞昌勉勵同仁… 民進黨新竹縣市黨部新任主委彭瑞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。