信義區跳電 網酸：向非洲國家看齊

2018年06月01日 16:11 中時電子報 邱文秀

總統蔡英文同意援助海地45億台幣，協助海地政府建立供電系統。但台灣近期跳電事故頻傳，自家似乎也無法穩定供電。今(1)日下午2點30分起台北信義區一連發生兩起跳電事故，影響約2800戶，多棟建築大停電，包括台北101及新光三越等也遭殃。白色正義聯盟粉絲頁表示「每天！每天都跳電！」，「天天都跳電，天天都騙你」，PTT網友也酸「向非洲國家看齊」。

台電發言人徐造華表示，因北市信義區饋線線路開關故障，今下午2時30分發生第一次跳電，總計影響666戶，4分鐘後恢復供電，緊接著2時42分再發生第二次跳電，影響2134戶用電，2分鐘後搶修完成，目前全數皆已正常供電。

白色正義聯盟粉絲頁在臉書發文「每天！每天都跳電！45億改善別人家的穩定供電，自己家跳電跳到死，偉哉政府！天天都跳電，天天都騙你」。

PTT網友留言「那天沒停電再來PO八掛吧」、「沒事兒沒事兒。用愛發一下電就好了」、「臺灣怎麼每天都在停電啊」、「假的啦，都馬演戲，叫台電把庫藏電力拿出來啦」、「分區跳電名單這麼快就輪到信義區? 把今天名單拿來比對一下」、「果然是南向政策 向非洲國家看齊^^」、「這一定是國民黨製造的假新聞」、「就是缺電了才會一直跳電吧」、「整個台灣應該只有小英家不會跳電」、「請正名“節電”否則台電不排除提出告訴」、「停電才能讓其他地方有電啊 懂不懂啊」。

(中時電子報)