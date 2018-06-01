暨大附中學生自創畢業歌 新住民獲勤學楷模獎

2018年06月01日 16:16 中時 楊樹煌

▲暨大附中畢業典禮的另一「嬌」點，新住民阮香（左）以亮眼成績獲勤學楷模獎，婆婆林仙杏特地到校和她分享喜悅。（楊樹煌攝）

▲暨大附中為讓畢業學生留下精彩回憶，特別設計不少溫馨看板，如謝謝爸媽、謝謝老師、畢業快樂、夢想起飛。（楊樹煌攝）

國立暨大附中今1日的畢業典禮很特別，有學生自編給附中畢業生專屬的畢業歌、並有原青社原住民孩子帶領全校師生齊唱震憾的校歌；另一受矚目的「嬌」點是，獲「勤學楷模獎」的新住民阮香，自越南遠嫁來台後，一路從國小補校唸到高中都名列前茅，高中畢業典禮，其婆婆林仙杏特地到校跟她分享喜悅。

暨大附中的畢業典禮，學生們精心準備、設計以「YOUTH NO LIMIT」為主題，用繽紛色塊結合學校地景為意象，並由上一屆學生會會長張鈺領軍高三畢業生填詞、譜曲，創作的畢業歌「後會無期」。

此外，畢業典禮最振奮人心的是尾聲全校師生齊唱的校歌，是由訓育組特別規劃，讓學校指標社團原青社，穿上受邀至教育部演出的比賽服，搭配傳統頭飾，由原住民孩子用嘹亮高亢的聲音，帶領全體唱出強而有力、表達對學校、對生命熱愛的校歌，讓現場氣氛燃向最高點。

另進修部畢業生「嬌」點是位新住民阮香，自越南嫁來台灣後，受到家人的支持，一路從國小補校唸到高中，勤奮向學，並以亮眼成績畢業，獲得「勤學楷模獎」，其婆婆林仙杏在今天的畢業典禮，特別到場跟她分享喜悅。阮香則雀躍說，自己的女兒今年也自大成國中畢業，期盼能錄取暨大附中成為她學妹，她也特別感謝婆婆一路走來支持她進修。

暨大附中校長張正彥表示:「青春無極限，孩子的潛能也無極限。暨大附中一向兼容並蓄、多樣學群與種族孩子一起互相激盪，反而更能激發出更多火花。

張校長並指出，學校位居國道六號起點，加上有國立暨南國際大學為學術後盾，共譜繽紛未來。暨大附中進修部也提供新住民進修的管道，他們認真勤奮的性格，相信也能感染進修部同學。期許全體畢業生帶著豐沛的資源與師長的祝福飛向璀璨的未來，路途中如遇到挫折，師長永遠敞開大門，後會有期。」

(中時 )