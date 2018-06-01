【5月兇殺事件列表】越看越嚇人

5月底連續發生兇殺案件，讓人心驚。（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

有網友在社群媒體《Dcard》貼出5月最後一週兇殺事件列表，真的讓人越看越心驚！也再度引爆網友對於死刑存廢的爭論。

以下為網友草支擺所做的列表：

5/23【彰化虐童案】5歲女童遭性虐慘死 親友爆：外婆開30萬賣孫

5/24【台中財殺案】哥哥跟牙助妹討錢 牙醫無辜受牽連遭砍殺亡

5/25【嘉義仇殺案】婦六刀刺殺護理師 中國籍兇嫌：我已跟她道歉

5/25【桃園分屍案】狠夫殺妻剁5塊 手法令人不寒而慄

5/26【台南情殺案】尾隨前妻回娘家 刺死情敵

5/27【板橋分屍案】男教練分屍台大女友 警搜屍塊後自縊

5/28【臺北背刺案】美女直播主在租屋處遭男友持刀從背刺3刀慘死

5/29【桃園弒親案】逆子與家人發生爭執，憤而持刀砍殺母親、伯母及阿姨

草支擺說，「台灣社會到底怎麼了，真的要好好注意男女朋友的關係、身旁的人～～珍惜自己，因為我們活在這個充滿殺機的時代」。

有網友回應表示自己「不支持死刑」，但支持「對殺人犯進行殺人代價。先千刀萬剮，再撒鹽水，再割一次，塗糖漿，放螞蟻，最好是會夾人的螞蟻。然後再用鹽水清一次，然後再火烤，要慢烤，不能太快死，最好是從腳底板慢慢熟到腦袋，這才是對殺人犯最好的刑責。對了，烤完記得拿去餵狗」。

不過也有網友表示，「跟美國的槍擊案比，台灣治安算不錯的了，很多數據網路上都有公開

，暴力類犯罪率和故意殺人數都有逐年下降的趨勢，會覺得社會案件比以前頻繁，『是不是因為國內充斥太多嗜血的媒體？』」。

(中時電子報)

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