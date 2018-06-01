喊告沒在怕！彭文正二改管爺畢典聯署書 要臺大自主聯盟道歉

台大生揚言對彭文正(左)提告，但彭沒在怕，今天二改管中閔出席畢業典禮的連署書，要求台大自主聯盟公開道歉 (圖／取自彭文正臉書粉絲頁)

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中時電子報
／綜合報導
左為原本修改內容，右為今日重新上傳版本。(圖/翻攝自臉書)

昨(5/31)日名嘴彭文被臺大自主聯盟指控，擅自竄改「邀請管中閔出席台大畢業典禮」聯署書，這點也被網友質疑「涉嫌偽造文書」。此份竄改過的聯署書一直放在彭文正臉書上到今(1)日下午，彭文正才又再度上傳了另一個版本的聯署書「邀請臺大自主聯盟畢業典禮公開道歉聯署書」，宣戰意味明顯。

彭文正在今日下午貼出了「新版」聯署書，開頭就直接點名「自稱台大自主聯盟的同學好，首先恭喜大家，不管你是否畢業、是否領有黨證，經過了台大校長弊案風波，應該上了寶貴的一課，值得領取一張印有倒著的台大校徽的學分證明書了。你一定會疑惑為什麼校徽是倒著的？答案是它在提醒我們，台大校訓『敦品勵學、愛國愛人』，不是喊爽的，是需要被檢驗的。」

此外他也修改了對管中閔的描述，原文是「管教授年輕時迷惘過，但在他人生的歷程中是如何努力地成為台大教授、中研院院士及總統國家講座主持人，對年輕人而言應有相當大的激勵作用。然而他卻在即將攀登人生高峰的路上，因為利慾薰心，造成了無法挽回的傷害」，接著改成了「管教授年輕時迷惘過，但在他人生的歷程中是如何努力地成為台大教授、中研院院士及總統國家講座主持人，並且在富邦集團擔任獨立董事，年薪上千萬還不時忘記，這對月領22K的年輕人而言應有相當大的激勵作用。然而他卻在即將攀登人生高峰的路上，因為「記性不佳」，造成了無法挽回的傷害。」

最後，他更寫下「在台大校內已有不少畢業學生頗有微詞，希望能給台大自主聯盟一個機會，在畢業典禮上向台大師生和社會大眾做個澄清並道歉，以良知見證，用真情告解。」似乎是正式向臺大自主聯盟宣戰。

(中時電子報)

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