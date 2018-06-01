高中女趕公車穿越道路 遭機車撞傷還被罰款

二女高中生，趕公車，穿越馬路，與機車相撞，不只身體受傷，還被開罰單。（黃國峰翻攝）

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二女高中生，為趕這班公車，穿越馬路，與機車相撞，不只身體受傷，還被開罰單。（黃國峰翻攝）

台中市兩名16歲林姓女高中生，日前因為看到自己要搭乘的公車快到站牌停靠了，顧不得繞路走斑馬線，而是直接穿越車水馬龍的向上路，導致鄧姓女騎士，因為二女學生突然從車縫中鑽出，閃避不及直接撞上去，雙方都有受傷，警方到場，依法對二名女學生開出擅自穿越道路的罰單。

台中市警局第四分局交通分隊日前獲報，有機車撞傷行人事故，員警到場瞭解發現，於向上路大光街口附近，二名都為林姓的16歲女高中生，因為在向上路對面發現欲搭乘的公車快到站了，如果沒搭上這班，上學一定遲到，一時情急，就直接跨越向上路，在車陣中穿梭過街。

可是對向這邊的26歲鄧姓女騎士，發現二女學生突然從車陣中冒出來，一時閃避不及，撞成一團，女騎士倒地手腳都擦傷，二女學生則手腕扭傷、手部擦傷。到場處理的陳姓員警驚訝表示，向上路車這麼多，距離最近的行人穿越道才40公尺，怎麼不走呢！告誡二女學生應即早出門，遲到事小，發生意外讓家人擔心可是得不償失。

交通分隊分隊長顏志明表示，依道路交通安全規則第134條規定，行人穿越道路必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越，不得在其100公尺範圍內穿越道路。本案依道路交通管理處罰條例第78條第3款規定，行人不依規定擅自穿越車道，二女學生各處新台幣三百元罰鍰。

(中時 )

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