她的少女時代遭母男友性侵 當年還問：這算不算愛？

女子少女時遭母同居人性侵，當年還懵懂無知問:「這算不算愛」。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

高雄一名曾姓男子，被控2003年多次染指同居女友就讀高中的15歲女兒，害她身心受創，罹患情感性精神病，多年後才向友人吐露才揭發曾男淫行。曾男在高雄地院審理時否認犯行，但合議庭依據被害人指證曾男老家陳設，認為她指述可採，今依與未成年少女性交罪判曾男1年徒刑。仍可上訴。

據蘋果日報報導，被害人指控，她就讀國一時起，曾男就常趁家中無人機會，在住處房間或帶她到老家、摩鐵等地發生性行為，但並未違反她的意願。後來雖母親與曾男分手，但她滿18歲之後還與曾男發生性行為。

曾男否認與被害人上床，但被害人的高中同學證稱，被害人當年聊天時曾提及與曾男發生性行為，還問「這算不算愛？」、「他算不算我的男友？」，且目擊曾男載送被害人上學，當時有詢問被害人「是否就是跟這個人發生性行為？」被害人回答「是」。

此外，被害人指控曾男帶她到老家發生性行為，且能詳盡陳述曾男老家建築物外觀及室內陳設，合議庭認為她指述若非事實，怎能知道曾男老家情況，且她經醫院鑑定為晚發型創傷後壓力症候群，常夢到在曾男老家被性侵的房間，路上看到長得像曾男的人會害怕，到人多的地方有焦慮、失眠等症狀，因而認定曾男確有將她帶回老家性侵，今依與未成年人性交罪判曾男1年徒刑。仍可上訴。

(中時電子報)

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