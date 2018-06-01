王貞治再婚 迎娶小18歲同居女友為妻

旅日中華民國籍棒球選手王貞治，於上月初正式與同居多年的女友再婚。（圖/中央社）

友善列印
中時電子報
、中時/

據朝日新聞報導，知名我國籍旅日棒球好手、前日本職棒福岡軟體銀行鷹隊總教練王貞治（Wang Chen-chu、Sadaharu OH），於5月3日梅開二度，迎娶同居10年、小他18歲的女友為妻。

強化語言能力 日愛子公主夏季將赴英短期留學
AIT新館12日揭幕 卜睿哲：美應派部長級官員訪臺

長年旅居日本的王貞治，元配日籍妻子小八重恭子於2001年因胃癌病逝。曾在2003年發生遺骨遭竊勒索的事件，引起日本警方高度重視。王貞治透過球團以書面向媒體表示，「已與這10年來一起生活的一般女性入籍結婚。今後兩人也想一起過充實的每一天，希望大家溫情的守護。在球季中報告私人的事，深感抱歉。」

旅日藝人、版畫家翁倩玉17日在京都東本願寺致贈她在2010年獲日本美術大獎「日展」的版畫畫作《廊橋淺秋》給東本願寺。旅日棒球名人王貞治特地從福岡趕到場祝賀。 (黃菁菁攝)

父親王仕福是來自浙江青田的華僑、母親是日本人的王貞治，出生於東京，從小隨著哥哥王鐵城接觸棒球。高中進入早稻田實業中學就讀，很快地成為校隊的主力投手，曾隨隊拿下夏季甲子園冠軍。

畢業後進入職業聯賽，成為讀賣巨人隊的一員，由於當時投手人才濟濟，在總教練鼓勵下，王貞治改練一壘手位置，並逐漸發展出「稻草人打擊姿勢」，讓他的打擊率和全壘打數量快速增加，與長嶋茂雄分站中心棒次，成為巨人隊不可或缺的火力。

1964年，王貞治創下單季打出55支全壘打的日本職棒紀錄，此一紀錄，直到2013年才被來自荷蘭的洋將巴倫汀以單場雙響砲的57支超越。1977年正式打破美國職棒選手漢克·阿倫，生涯755支全壘打的世界紀錄，並在1980年退休前，締造生涯868支全壘打的超強紀錄，至今仍無人可突破。

從選手退休後，他轉任教練職務，1995年受聘為福岡軟體銀行鷹隊總教練，成功在1999年，率隊拿下「日本第一」的成績；王貞治也在2006年3月舉辦的第一屆「世界棒球經典賽」中，擔任日本棒球代表隊的總教練，並在總冠軍賽中擊敗古巴隊，奪下首座世界棒球經典賽冠軍。

王貞治與元配日籍妻子有3名女兒，都未入籍日本國籍，長年持中華民國護照。上一段婚姻是在1966年與恭子夫人結婚，2001年10月恭子因胃癌病逝，王貞治與恭子鶼鰈情深，喪妻至今仍保持單身。王貞治5月20日剛過78歲生日，並選擇生日過後的5月30日登記結婚。

(中時電子報)

文章來源：王貞治さん、１８歳下の女性と結婚「１０年来生活共に」

更多精彩新聞請見國際頻道！
韓朝一致認為 需盡早落實領袖共… 日舞台演員闖入日租公寓試圖強暴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。