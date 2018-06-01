王貞治再婚 迎娶小18歲同居女友為妻

2018年06月01日 16:22 中時電子報 李靖棠 、中時/ 黃菁菁 、中時/

據朝日新聞報導，知名我國籍旅日棒球好手、前日本職棒福岡軟體銀行鷹隊總教練王貞治（Wang Chen-chu、Sadaharu OH），於5月3日梅開二度，迎娶同居10年、小他18歲的女友為妻。

長年旅居日本的王貞治，元配日籍妻子小八重恭子於2001年因胃癌病逝。曾在2003年發生遺骨遭竊勒索的事件，引起日本警方高度重視。王貞治透過球團以書面向媒體表示，「已與這10年來一起生活的一般女性入籍結婚。今後兩人也想一起過充實的每一天，希望大家溫情的守護。在球季中報告私人的事，深感抱歉。」

旅日藝人、版畫家翁倩玉17日在京都東本願寺致贈她在2010年獲日本美術大獎「日展」的版畫畫作《廊橋淺秋》給東本願寺。旅日棒球名人王貞治特地從福岡趕到場祝賀。 (黃菁菁攝)

父親王仕福是來自浙江青田的華僑、母親是日本人的王貞治，出生於東京，從小隨著哥哥王鐵城接觸棒球。高中進入早稻田實業中學就讀，很快地成為校隊的主力投手，曾隨隊拿下夏季甲子園冠軍。

畢業後進入職業聯賽，成為讀賣巨人隊的一員，由於當時投手人才濟濟，在總教練鼓勵下，王貞治改練一壘手位置，並逐漸發展出「稻草人打擊姿勢」，讓他的打擊率和全壘打數量快速增加，與長嶋茂雄分站中心棒次，成為巨人隊不可或缺的火力。

1964年，王貞治創下單季打出55支全壘打的日本職棒紀錄，此一紀錄，直到2013年才被來自荷蘭的洋將巴倫汀以單場雙響砲的57支超越。1977年正式打破美國職棒選手漢克·阿倫，生涯755支全壘打的世界紀錄，並在1980年退休前，締造生涯868支全壘打的超強紀錄，至今仍無人可突破。

從選手退休後，他轉任教練職務，1995年受聘為福岡軟體銀行鷹隊總教練，成功在1999年，率隊拿下「日本第一」的成績；王貞治也在2006年3月舉辦的第一屆「世界棒球經典賽」中，擔任日本棒球代表隊的總教練，並在總冠軍賽中擊敗古巴隊，奪下首座世界棒球經典賽冠軍。

王貞治與元配日籍妻子有3名女兒，都未入籍日本國籍，長年持中華民國護照。上一段婚姻是在1966年與恭子夫人結婚，2001年10月恭子因胃癌病逝，王貞治與恭子鶼鰈情深，喪妻至今仍保持單身。王貞治5月20日剛過78歲生日，並選擇生日過後的5月30日登記結婚。

(中時電子報)