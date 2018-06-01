市府敬老政策遭基層砲轟 丁守中：柯P老人政策失衡

2018年06月01日 16:24 中時電子報 綜合報導

柯文哲任內各項敬老措施與政策遭到基層里長連番抨擊。國民黨台北市長參選人丁守中對此表示，柯文哲老人政策失衡，就是挖東牆補西牆，大玩數字遊戲。因此他近來在基層到處拜訪，可說是怨聲載道。他並重申，未來當選市長後會恢復發放重陽敬老金，各項扶助與托老政策及配套更會盡速落實，符合民眾需求。

(圖/丁守中辦公室 提供)

丁守中今天對媒體做以上表示。他也說，之前去華江里老人共餐據點參觀，當時也曾質疑老人共餐率過低且只有6%，同時只有少數人受惠。雖然市府隨即宣稱每個月參與人數最高5萬人，共餐率應為13%，一年約莫60萬人次。沒想到消息曝光不久，柯文哲再次操弄數字，把在共餐據點上課的民眾也算進共餐人數，參與人次灌水到420萬，好讓政績變好看，不但欺騙自己也欺騙選民。

又如敬老卡擴大使用，丁守中批評，更是柯文哲為了挽救自己低迷的民調，透過行政資源來鞏固選情。殊不知老年福利政策最擔心不患寡而患不均，若某些福利只有特定人能享用，就失去政策良善的立意。

丁守中也說，老人家為國為民為社會奉獻一輩子，安養晚年時值得更輕鬆無負擔的過生活。如果他當市長，健保補助自應回歸65歲以上就有。另外，老人共餐也會全力擴大推動，解決場地不足問題，將硬體條件建設好，長輩才願意出來參加共餐活動。現有敬老卡福利條件則不會有刪減，以延續對市民有利的政策。

不滿柯市府上任取消重陽敬老金，老人共餐政策患不均，又提高長者健保補助年齡門檻，內湖區大湖里長洪美惠昨痛批市府政策完全不夠公平正義，更批敬老卡只補助交通費，就像「買豬肉便當給回教徒吃」。

(中時電子報)