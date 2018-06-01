時隔30年再出書 吳東興自嘲「老文青」

2018年06月01日 17:21 中時 謝瓊雲

年少時右手寫新聞、左手寫詩寫散文的吳東興，揮別文青時代，時隔30年再度出書。（謝瓊雲攝）

吳東興的新書內容分為「非詩之詩」、「詩非詩手記」兩部分。（謝瓊雲攝）

在繁忙庸庸碌碌的生活中，吳東興在書房裡的一方小天地裡，讀書、寫作，自許繼續當個「老文青」。（謝瓊雲攝）

彰化縣資深媒體人吳東興筆耕不墜，揮別年少文青年代，自稱現在仍是「老文青」，在忙碌的生活中努力積攢時間寫詩、寫散文，時隔30年新書〈非詩之詩以及詩非詩手記〉出版，是近十年來作品精華集。

吳東興是彰化員林人，從世新、中興大學畢業後，曾任職報社、出版社、雜誌社，也在高中職兼課教書，並擔任地方記者，還曾獲得1997年金鼎獎「金鼎獎／公共服務獎」。早年右手寫新聞、左手寫詩和散文，曾出版〈記憶的風鈴〉、〈心路遙遙〉、〈湖水‧夜空〉、〈心月〉、〈台北最後一支探戈〉、〈再見女孩〉、〈搖滾季〉、〈總經理日記〉等文集。

65歲的吳東興說，他的文青年代是他一生最輝煌的年代，集中在22歲至35歲間，創作能量豐沛、累積大量著作，可惜年代久遠，如今都已絕版。時隔30年，在邁入「老文青年代」之際決定再將作品集結成冊出書，整理作品等待付梓期間，內心卻是百味雜陳，也讓他慨歎歲月不待人。

吳東興表示，寫作時間跨越了30年，分別在員林、大村、台中、台北、日本等地，書寫因時、地、物轉換，往往會影響寫作的心情，有些文章起初在日本旅行見聞中構思獲得靈感，但寫了一、兩行後中斷，等返回員林後繼續完成，下筆時可能與當初的思考方向不同了。

再度以作家身分發表新作，吳東興為鼓勵弱勢學子努力向上，決定將前100本新書賣書所得，捐助弱勢學生就學；一向推動藝文不遺餘力的彰化地檢署檢察長黃玉垣獲知，對吳東興的理念深表讚佩和肯定，犯保彰化分會主任委員劉成枝也率先響應認購20本轉贈馨生人分享。

吳東興說，新書內容分成「非詩之詩」、「詩非詩手記」兩輯；有人跟他說他寫的是詩，他卻不自我設限、定義自己是詩人。他認為詩是主觀的產物，但應有客觀的認同，因使「到底是詩或非詩」就交由讀者自行認定，也因此以「非詩之詩」作為書名。

(中時 )