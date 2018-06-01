最豔金鐘視后情債糾纏半輩子 斷三男決定落腳這處！

2018年06月01日 16:28 中時電子報 吳品瑤

擁有一半原住民血統的女星田麗，過半百的她一頭長髮披肩，凍齡有術如今外型仍相當亮麗，堪稱「最豔金鐘視后」，在台灣戲劇圈發展得有聲有色的她，10年前將事業重心移往中國大陸，仍舊表現亮眼，作品不斷，大半輩子事業運可說始終順遂，就情路多風雨波折，如今她又恢復孑然一身，決定回家鄉台東養老，自曝對男人「應是個Ending了」。

田麗5年前選定了回家鄉台東買地建屋，在此養老過田園生活，只是本有個老伴，如今卻恢復單身，跟狗貓及鄰居作伴，據《蘋果》報導，很多人間接探問她的感情生活，田麗倒是不以為意，笑稱自己的感情觀就是「曾經擁有，不在乎天長地久」，如今對男人「算是ending了」，可以談戀愛，但不要太認真，也不要結婚。

田麗曾跟大陸男星李雨澤愛得穩定，但她不認男方是自己的第二任老公，因為兩人只在對岸領證，在台灣手續沒辦成，理由只是「就是不要再跟他一起了」，她自曝曾是很傳統的女人，覺得女生就是要嫁人，走過坎坷情路後才發現婚姻不容易，轉念想開「合不來幹嘛糾結呢？ 太痛苦了」，如今一個人也過得快活。

回首過去，她第一任丈夫是親民黨主席宋楚瑜小舅子陳定中，當時男方被拍到偷吃空姐，田麗被問到是否對此感到受傷？她則回說還好，並不在乎別人怎麼看，「自己知怎麼回事就好」，也表示跟前任都不保持聯絡，但跟馬景濤倒是很有緣，某次跟前夫陳定中去日本玩，在航空櫃台巧遇男方，去年則在髮廊遇到他帶2個兒子剪頭髮，雙方僅基本打招呼，「倒是他的兒子們一直過來找我聊天！」，而對於馬景濤分了嫩妻、在節目強吻劉嘉玲，是否感到意外？田麗則搖頭說道：「他就這種個性， 不奇怪呀」。

至於工作，田麗表示自己曾是工作狂，一次軋3部戲，1年拍了7部戲，後來想想人生何必過得如此沒人味，「又不是非要賺很多錢，又不是不夠花」，於是決定好好過下半生，出清了手上的房產，只留上海跟台東兩地的房子，在台東家養了3狗1貓，接戲量減半，有大半時間待在台灣享受慢活，樂過田園生活，對於「伴」的定義也轉念，覺得人跟人在一起講究舒服，結不結婚不重要，「感情就是牽掛，現在先享受自由生活吧」。

(中時電子報)