反對被叫「脫台者」 盧麗安：是「融陸者」

2018年06月01日 16:30 旺報 陳政錄

近期由外媒創造出的「脫台者」一詞引起熱烈討論，對於與黃安等人，一同被點名為脫台者，上海市台聯會長、復旦大學外國語言文學學院副院長盧麗安1日受訪強調，該名詞具有強烈的冷戰思維，實際上是對同血緣、同文化的兩岸同胞進行「挑撥離間」。她反問，為什麼不採用其他學者提出更好的詞，譬如「融陸者」。

大陸國台辦2月28日發布惠台31條措施後，為在地方政府實現落實，上海市6月1日發布《關於促進滬台經濟文化交流合作的實施辦法》，盧麗安受邀出席。

針對脫台者一詞，盧麗安表示，請大家不要再繼續使用，因為這是用冷戰思維，在挑撥離間兩岸同胞同屬一個血脈、一個文化的事實。並反問，「有學者也提出更好的詞，為什麼不說是融陸者」。

不過她也強調，這些詞都是創造出來的標籤，一定有不好的地方。盧麗安認為，作為21世紀的中華兒女，兩岸交流的重點在於，台灣能否參與大陸在歷史當投上的發展機遇，講的小一點「安生立命」，長遠一點「做得好，做得出色，為家鄉爭光」。

針對同樣受到討論的兩岸「體制競爭」，盧麗安認為，以實事求是的角度，現在彼此之間，的確是進入了體制之爭，哪個體制能提供更好的發展機遇，就能吸引人才。

盧麗安提到，諸如上海在本次深化的措施中，包括鼓勵兩岸教育體系交流、青年就業創業實習支持，以及鼓勵參與社團性組織等，均對台青赴陸發展提供鼓舞。

盧麗安出生台灣高雄，後赴陸發展，現任上海復旦大學外國語言文學學院副院長、上海市台灣同胞聯誼會會長、全國台聯第十屆常務理事會副會長，值得注意的是，她還是台籍共產黨員，在去年被選為中共十九大台灣省籍黨員代表。

脫台者一詞為日前BBC中文網在報導中提出，指的是脫離台灣到大陸工作、生活、經商、求學，甚至取得大陸戶籍的台灣人。

(旺報 )