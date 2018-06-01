世足》倒數13天－民眾不期不待 塞爾維亞低調出擊

2018年06月01日 16:41 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

世界上不知道有多少國家夢想要打入世足賽，但去年在資格賽1比0擊敗喬治亞，確定拿下前進俄羅斯的門票時，塞爾維亞首都貝爾格勒的街道卻沒有任何歡慶場景，塞國足協索性取消原定的巴士遊街慶功計畫，不然到時候街上太空，難看啊...

其實在過去南斯拉夫時期，打進大賽必然是舉國歡騰。但南斯拉夫解體後，塞爾維亞在國際賽的表現令人失望，不僅缺席了近4屆歐洲國家盃，兩度打入世足賽也都在小組賽出局，僅獲1勝，2006年更遭阿根廷以6比0羞辱。

「不期不待」成為塞國民眾、媒體這次的心情寫照，即使世足賽在即，沒有人討論塞國能否打入8強甚至準決賽，南斯拉夫過去還拿過世足殿軍呢！但這或許也是好事，成績不佳讓大家降低期待，以免再次失望，先求小組出線才實際得多。

塞爾維亞本屆資格賽籤運不錯，與愛爾蘭、威爾斯、奧地利同組，有威脅但沒有超級勁旅，不過也拖到最後1輪才確定出線。只是相隔8年再度打入大賽，塞國足協做的第一件事，卻是在去年10月底開除總教練穆斯林（Slavoljub Muslin）。

塞爾維亞小將米林科維奇本季在拉齊歐攻入12顆義甲進球。（美聯社資料照）

易帥除了足協對穆斯林的防守戰術有意見，主要原因就是用人，特別是在義甲拉齊歐大放異彩的米林科維奇（Sergej Milinkovic-Savic）。穆斯林主打343，但米林科維奇不願去踢防守中場，自此被排除於國家隊之外，而更多聲音認為塞國在俄羅斯需要這位本季於義甲攻入12球的中場好手。

塞爾維亞由原本的助理教練克斯塔伊奇（Mladen Krstajić）代理兵符，隨後扶正。44歲的克斯塔伊奇是塞國在2006世足資格賽著名的後防「F4」之一，當時那道鋼鐵防線在資格賽只失1球，只是去到德國3戰丟了10球，克帥這次要討回顏面。

新官上任三把火，克帥一當家就拔了隊長伊凡諾維奇（Branislav Ivanović），改由義甲AS羅馬的左後衛柯拉羅夫（Aleksandar Kolarov）當隊長、英超曼聯的馬提奇（Nemanja Matić）任副隊長，原因是球隊需要一些刺激和改變。

效力於曼聯的馬提奇，是塞爾維亞中場的防守核心。（美聯社資料照）

然而，今年3月底與摩洛哥踢友誼賽，伊凡諾維奇坐板凳，塞爾維亞以1比2敗陣。對奈及利亞克帥只好讓伊凡諾維奇重返先發，就以2比0勝出。顯然這位前切爾西後衛即使已過巔峰，仍是塞國後防的不動主力。

戰術方面，克帥捨棄了原本的343，目前仍在4141與4231之間取捨，重要的是能讓米林科維奇歸隊擔任攻擊中場，加上防守中場馬提奇，與兩翼的塔迪奇（Dušan Tadić）、柯斯提奇（Filip Kostić），構築了可觀的中場陣容。

後防速度慢是塞爾維亞的最大隱憂，另一方面前鋒米卓維奇（Aleksandar Mitrović）在資格賽攻入全隊最多的6球，但本季被租借到富勒姆才有出場機會，而英冠聯賽的強度是否足以應付世足賽，也得打上問號。

瑞士、哥斯大黎加雖然沒有巴西可怕，但上屆都打入淘汰賽，塞爾維亞在E組只能穩紮穩打，首戰先贏哥斯大黎加才有指望。否則就只能用這趟俄羅斯之旅，給米林科維奇、米卓維奇吸收經驗，展望下一個大賽了。

前鋒米卓維奇在資格賽攻入塞爾維亞全隊最多的6球，但本季被租借到英冠的富勒姆才得以穩定出賽。（美聯社資料照）

塞爾維亞小檔案

★世界排名：35

★世足參賽次數：3

★世足最佳成績：小組賽止步

★上屆成績：未晉級

★總教練：克斯塔伊奇（Mladen Krstajić）

★台灣運彩奪冠賠率：120.00

(中時電子報)