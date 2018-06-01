反毒週年民調肯定中有期盼

去年6/24宣導「新世代反毒策略」行政院錦添前往台中高分檢署大禮堂舉辦中區座談會。（張妍溱翻攝 本報資料照）

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政府執行「新世代反毒策略」1周年，根據執行成果民意調查發結果，民眾對政府反毒作為的評價，滿意度達到68%，法務部雖對民調結果滿意，但也強調國內外毒品問題情勢仍相當嚴峻，無論在新興毒品管制與檢驗、防制青少年毒品濫用問題、打擊幫派及跨國販毒組織方面，仍有努力與進步空間。

法務部這項民調是由國家發展委員會委託「全國公信力民意調查股份有限公司」辦理，時間是在今年3月29日至30日進行，是以台灣地區住宅電話為母體，並以尾數2碼隨機進行，且成功訪問1099位成年人；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.96個百分點以內。

民調的面向共有11點，分別是民眾對政府建立全國毒品資料庫以協助緝毒成效的滿意度，42.1%滿意、34.2%不滿意；民眾對政府進行跨國合作查緝毒品走私犯罪成效的滿意度，57.7%滿意、24.9%不滿意；民眾對政府實施「安居緝毒專案」成效的滿意度，56.6%滿意、24.6%不滿意。

民眾對政府查獲毒品數量成效的滿意度，74%滿意、19.2不滿意；民眾對政府提高販毒刑度沒收販毒所得修法方向的滿意度，87.6%滿意、9.1%不滿意；民眾對政府建立新興毒品全面篩檢機制作為的滿意度，82.2%滿意、9.1不滿意；民眾對政府建立青少年防毒熱點巡邏網作法的滿意度，86.2%滿意、9.3不滿意。

民眾對教育單位與警察機關建立藥頭通報聯繫窗口作法的滿意度，84.6%滿意、9.6%不滿意；民眾對將毒品防制做為校長升遷調動考評參考作法的滿意度71.6%滿意、20.6不滿意；民眾對政府增加資源協助戒毒作為的看法，83.9%滿意、13%不滿意；民眾對政府反毒作為的整體滿意度，68%滿意、28.6不滿意。

法務部指出，整體而言，有68%的受訪者對於政府過去1年在緝毒、防毒、拒毒、戒毒等不同工作面向上給予肯定。但是毒品防制工作需長期推動，當前國內外毒品問題情勢仍相當嚴峻，無論在新興毒品管制與檢驗、防制青少年毒品濫用問題、打擊幫派及跨國販毒組織方面，仍有努力與進步空間，政府反毒團隊將持續加強推動「新世代反毒策略」，並滾動修正，以為國人建構安居樂業的幸福家園。

(中時 )

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