國際青年創意美學競賽 龍華科大4人參賽全數獲獎

國際青年創意美學競賽，龍華科大4人參賽全數獲獎。（甘嘉雯翻攝）

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龍華科技大學觀光休閒系陳郁、黃婉禎、吳瑀珊及李函芳等4位同學，由鍾涓涓老師指導，參加「桃園市2018第二屆國際青年創意美學競賽」，陳郁榮獲全國個人賽葡萄酒品評技能動態組銀牌獎；黃婉禎、吳瑀珊則獲得銅牌獎，李函芳也獲得佳作肯定，總計囊括1銀2銅1佳作，全勝佳績表現優異。

國際青年創意美學競賽，由市府青年事務局、教育局及桃園市第二專長發展協會共同舉辦，吸引來自韓國、日本、香港、新加坡及馬來西亞等各國選手參與，同場競技，讓台灣青年創意美學得以發揮，並同時提升未來台灣發展文化創意產業之競爭力。

觀光系黃婉禎、陳郁、李函芳及吳瑀珊同學，由鍾涓涓老師指導，參加葡萄酒品評技能動態組個人賽。在賽程中，首先需以1分鐘時間完成葡萄酒知識筆試，再以13分鐘時間，從7支指定紅、白酒款中，依據視覺色澤判斷酒齡、嗅覺判斷其香氣、口感確認嗅覺及酒款的結構評估，除需要寫出各款酒的香味呈現，還必須寫下建議搭配菜餚，以完成葡萄酒品評技能測試的艱難考驗。

選手們現場都能感受到國際級比賽的緊張與壓力。由於龍華科大4位同學平時即透過大量練習及知識學習，再加上臨場表現沉著穩定，發揮平素訓練水準，最後靠著穩健表現，以優異成績奪得個人組1銀2銅1佳作的佳績，4人出擊全數獲獎，表現難能可貴。

校長葛自祥特別恭喜同學並感謝老師指導辛勞。他表示，該校觀光休閒系以「培養高素質國際觀光休閒行銷人才，提供具國際水準之觀光服務」為主軸，與旅行社、旅館、主題樂園及休閒機構進行產學合作，使學生畢業後即能順利就業。

(中時 )

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