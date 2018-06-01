竹山秀傳引進磁振造影儀 提升偏鄉醫療

2018年06月01日 17:13 中時 廖志晃

竹山秀傳醫院磁振造影室啟用，紫南宮主委莊秋安率先體驗。（廖志晃攝）

竹山秀傳醫院斥資3000萬元，採購MRI1.5T磁振造影儀，就像西遊記中的「照妖鏡」，從頭到腳掃描過，就可將患者全身看透透，呈現出身體上的毛病，有助於醫師診斷病情，偏鄉居民也可就近獲得醫療照顧。

竹山秀傳磁振造影室1日啟用， 包括縣長林明溱、衛生局長黃昭郎、紫南宮主委莊秋安、溪頭妖怪村長林志穎等人都到場祝賀；率先「試驗」的莊秋安表示，感覺很舒服，在做檢查的時候，他就睡著了！

竹山秀傳醫院院長謝輝龍表示，南投縣缺少的不是醫學中心，而是醫師，因為醫師人力不足，無法對患者做全方位的照顧，以致部分病患必須轉診！

林明溱則感謝竹山秀傳採購醫療設備，讓民眾就近獲得醫療照顧，不必動輒要送到台中市的醫院就醫。

謝輝龍表示，MRI1.5T磁振造影儀的優點，包括無輻射傷害、高解析度影像、非侵入性檢查、幾乎零副作用，且清晰度高，可讓醫師準確判斷病因及治療方式。

由於南投縣人口老化，竹山秀傳針對年長者常感不適的症狀，推出檢查優惠方案包括，腦部檢查可診斷早期腦中風，或是腫瘤是否壓迫神經；脊椎檢測可獲知椎間盤突出，或是神經受到壓迫、然而關節掃描可判斷關節積水、韌帶損傷等等。

(中時 )