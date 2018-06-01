竹山秀傳引進磁振造影儀 提升偏鄉醫療

竹山秀傳醫院磁振造影室啟用，南投縣長林明溱（左4）前往剪綵。（廖志晃攝）

友善列印
中時
竹山秀傳醫院磁振造影室啟用，紫南宮主委莊秋安率先體驗。（廖志晃攝）

竹山秀傳醫院斥資3000萬元，採購MRI1.5T磁振造影儀，就像西遊記中的「照妖鏡」，從頭到腳掃描過，就可將患者全身看透透，呈現出身體上的毛病，有助於醫師診斷病情，偏鄉居民也可就近獲得醫療照顧。

竹山秀傳磁振造影室1日啟用，　包括縣長林明溱、衛生局長黃昭郎、紫南宮主委莊秋安、溪頭妖怪村長林志穎等人都到場祝賀；率先「試驗」的莊秋安表示，感覺很舒服，在做檢查的時候，他就睡著了！

竹山秀傳醫院院長謝輝龍表示，南投縣缺少的不是醫學中心，而是醫師，因為醫師人力不足，無法對患者做全方位的照顧，以致部分病患必須轉診！

林明溱則感謝竹山秀傳採購醫療設備，讓民眾就近獲得醫療照顧，不必動輒要送到台中市的醫院就醫。

謝輝龍表示，MRI1.5T磁振造影儀的優點，包括無輻射傷害、高解析度影像、非侵入性檢查、幾乎零副作用，且清晰度高，可讓醫師準確判斷病因及治療方式。

由於南投縣人口老化，竹山秀傳針對年長者常感不適的症狀，推出檢查優惠方案包括，腦部檢查可診斷早期腦中風，或是腫瘤是否壓迫神經；脊椎檢測可獲知椎間盤突出，或是神經受到壓迫、然而關節掃描可判斷關節積水、韌帶損傷等等。

(中時 )

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。