童玩護照電子化 百元優惠價擴及所有中小學生

暑假最熱鬧、最受歡迎的2018宜蘭國際童玩藝術節，將於7月7日至8月19日在冬山河親水公園歡樂登場。（資料照）

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暑假最熱鬧、最受歡迎的2018宜蘭國際童玩藝術節，將於7月7日至8月19日在冬山河親水公園歡樂登場。（資料照）

宜蘭縣政府文化局去年針對宜蘭縣民推出不限入園次數的100元童玩護照深受歡迎，今年主辦單位將這項「好康」進一步擴及到全國的國中、小學生，並首次全面推出無紙化電子童玩護照，完成申辦的民眾只要出示手機上的QRCODE，即可在活動期間不限次數暢遊童玩節。

2018宜蘭國際童玩藝術節將於7月7日至8月19日在冬山河親水公園登場，今年以「童心大進擊」為主題，整體規劃環繞「演出、展覽、遊戲及交流」四大活動主軸，除了邀請波蘭、美國夏威夷、俄羅斯、捷克、斯洛伐克、墨西哥、日本、韓國、哥倫比亞等國外團隊，以及首度邀請奧地利的團隊參與演出，帶來世界各民族的舞蹈、音樂和服飾；在炎炎夏日最受歡迎的戲水設施部分，今年則規劃了「水玩堡」主題館展，展現各種水屬性的童玩，搭配「冒險島」打造陸上水童玩互動體驗遊戲場，另與「斯洛伐克」駐台大使館合作，規劃「Ahoj！斯洛伐克友誼堡」，讓遊客體驗斯洛伐克特色風情。

除了精彩好玩，今年的票價也更加「好康」，將原本只限於宜蘭縣民的100元童玩護照優惠對象，擴及到全國國中、小（含國三應屆畢業生），並首度推出無紙化電子童玩護照，即日起至24日開放民眾至童玩節售票網站線上辦理，付款方式採線上刷卡付款、線上ATM或是現場付款；如果不熟悉線上操作，也可直接到宜蘭縣文化中心或羅東文化工場一樓大廳有專人協助辦理網路電子護照。

申辦完成的民眾在童玩節活動期間，只要在票口出示載具之電子QRCODE憑證，提供工作人員掃瞄核對身份，或是自行列印紙本使用憑證，就可不限次數天天到冬山河親水公園報到，盡情瘋戲水、看展覽、逛市集以及欣賞世界各國團隊演出。宜蘭童玩護照線上購票系統網頁https://ticket.yicfff.tw/。諮詢聯絡電話（03）9322440分機317林小姐、（03）9577440分機223林先生。

(中時 )

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