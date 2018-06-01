電影《只有大海知道》 贈票活動

電影《只有大海知道》劇照。

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中時電子報
綜合報導
6月15日《只有大海知道》Long Time No Sea 預告

籌備六年拍攝完成的台灣電影，是女導演崔永徽的首部長片作品，她為拍攝該片不僅向銀行貸款，期間更常常「拋夫棄子」頻跑蘭嶼，將所有的愛全部奉獻給當地孩子們。崔永徽不僅田野調查做得紮實，與當地民眾完全融成一片，甚至為他們開設電影課，認真態度獲得《搭錯車》名導虞戡平的極力讚賞。最特別的是，《只有大海知道》除了男主角黃尚禾外，其餘均由達悟族素人演員演出，被譽為「最能代表蘭嶼的電影」。

劇情講述一名蘭嶼男孩為與在台灣工作的父親見面，決定投身傳統舞蹈來台演出，給父親驚喜的故事。

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)寫下：「 想搶先看《只有大海知道》的理由？」

再到【中時娛樂】粉絲頁按讚，即可參加抽獎。

【中時娛樂】粉絲團由此去

2.贈票獎項：特映券2張

3.特映時間：6/12 (二)晚上21:00

4.特映地點：真善美戲院(台北市萬華區漢中街116號7樓)

◎ 得獎公佈：6/7(四)下午1點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：6月7日下午1點起至6月8日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)

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