「大黃蜂」勒索東區小黃交保護費　竹聯幫幹部落網

2018年06月01日 17:01 中時 張穎齊

竹聯幫地堂地龍會以「大黃蜂」為標誌，脅迫捷運忠孝復興站周邊的小黃司機加入車隊，並強索保護費。（張穎齊翻攝）

江姓男子（60歲）以「竹聯幫地堂地龍會」對外號召來吸收幫眾，率領幹部與多名小弟在台北捷運忠孝復興站周圍霸占地盤，以「大黃蜂」為號誌向小黃司機強索保護費，並要求司機支付1萬8500元入會費後，再按月支付3000元，如有不從者，便率眾恐嚇對方，日前被基隆市刑大偵三隊與刑事警察局偵二隊偵破，將江男等6嫌送辦。

竹聯幫地堂地龍會以「大黃蜂」為標誌，脅迫捷運忠孝復興站周邊的小黃司機加入車隊，並強索保護費。（張穎齊翻攝）

警方調查，江嫌的姪子曾任地龍會長，但姪子今年4月去世後，交由盧姓幹部接任（33歲），旗下還有唐姓幹部（45歲），以及幫眾林嫌（58歲）、楊嫌（39歲）、謝嫌（41歲）等人，並以「大黃蜂」為幫派圍事標誌。

勒索東區小黃交保護費的竹聯幫地堂地龍會長盧嫌（中）落網。（張穎齊翻攝）

警方表示，江嫌等人自去年開始，在捷運站周遭向載客司機勒索保護費，如有不從即指揮幫眾持械包圍、驅趕，並恐嚇稱要砸毀其營業用車輛，致使被害人心生畏懼而就範，數名載客司機因此生活陷入困境，受害人數約有7、8名，不過尚有多位被害司機未出面。

警方獲報後，基隆刑大偵三隊與刑警局偵二隊組成專案小組，會同基隆刑大偵二隊，及第一、二、四分局，總共動員50多名警力兵分多路，於5月29日發動第一波搜索行動，在雙北地區陸續將盧、唐及其他3名幫眾共5人逮捕到案，並在犯嫌藏身處查扣武士刀、棍棒、辣椒噴霧器等贓證物。

勒索東區小黃交保護費的江姓主嫌（中）落網。（張穎齊翻攝）

不過，警方也發現盧嫌並非幕後主使者，而是受到退位的前會長江嫌所指使，遂在5月31日發動第二波行動，而當時江嫌才剛以小三通方式從金門入境返台，回到住所，怎料就被警方到場逮捕，同時查扣到「大黃蜂」貼紙標誌。

經訊後，警方也依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪，將盧嫌等5人移送至台北地檢署偵辦，分別以2萬至15萬元裁定交保，至於江姓主嫌目前正在刑事局訊問，晚間將會依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪移送至台北地檢署偵辦。

(中時 )