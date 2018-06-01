台中國家歌劇院總監交接 新任總監邱瑗：延續政策再創新風貌

台中國家歌劇院藝術總監交接儀式，首任總監王文儀（左）卸任，由前國家交響樂團執行長邱瑗（右）接棒，國家表演藝術中心董事長朱宗慶（中）監交。（陳淑芬攝）

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中時

台中國家歌劇院1日舉行藝術總監交接儀式，新任藝術總監邱瑗感謝首任總監王文儀為中台灣打造「藝術翻新基地」，她期許台中國家歌劇院未來能成為全世界看到台中的平台，確實執行既定節目規劃，延續構想、理想性政策，並平衡經典與創新，再創新風貌。

台中國家歌劇院於2016年9月開幕迄今，入館人數已超過409萬人次、有18萬名民眾觀賞免費演出，更有33萬名民眾購票入場。首任藝術總監王文儀卸任，由前國家交響樂團執行長邱瑗接棒，由國家表演藝術中心董事長朱宗慶監交。朱宗慶肯定王文儀為中台灣打造文化生活新意象，篳路藍縷地開創表演藝術的新頁。

王文儀致詞時表示，推動中台灣藝術翻新基地的理念，並非憑一己之力，而是藝術家、觀眾、企業及志工等努力，歌劇院團隊打拼的成果。王文儀感性地說：「歌劇院擁有滿滿的真心誠意，我只是啟動一個開端，期待歌劇院繼續強健藝術劇場的定位以及友善溝通性格」。

對台中國家歌劇院開幕初期，從票價、居民抗議及漏水等爭議不斷事件。邱瑗引用她最近剛搬進台中租屋處，發現抽油煙機燈不亮、熱水器沒熱水等事件來說明，因為很多地方沒用過，這是自然現象，重點在於如何去解決，這是讓劇場更健全運作的方式。未來，她將從觀眾的感受去思考節目的執行與運作。

邱瑗談起對台中國家歌劇院的期許表示，台中國家歌劇院是顆明珠，「要成為讓全世界看到台中的平台」，希望藉此平台讓全世界看到台中。

(中時 )

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