端午連假國道0至5時免收費　國5高乘載延長

2018年06月01日 17:42 中時 陳祐誠

交通部公布端午節假期疏運措施，國道全線0至5時免收費，與過去不同的是，6月17、18日國道5號北上高乘載延長，從下午2時至晚間9時，是端午連假首度拉長管制時段，以應付龐大車流。

交通部路政司指出，3天連假期間，0至5時國道全線免收費，有收費時段則採單一費率；國3新竹系統至燕巢系統，通行費率享有8折優惠。

今年清明節國5北上出現龐大車潮，交通部首度延長高乘載管制，這次端午連假決定比照實施，也是歷年端午節首次。

路政司副司長張舜清表示，今年端午連假西部國道沒有高乘載管制；國5部分，6月16日、17日上午7時到中午12時，國5南港系統、石碇及坪林各交流道的南向入口匝道，實施高乘載管制；17日、18日下午2時到晚間9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城各交流道的北向入口匝道，實施高乘載管制，較以往管制時間提早1小時開始、延後1小時結束。

鐵路部分，高鐵運能較平日提升11％，連假期間早鳥及大學生專案仍維持適用，並視需求增加自由座車廂數及增開全車自由座班次；台鐵則以服務東部為主，全線運能較平日增加10％，每日開行樹林=花蓮及七堵=嘉義區間快車、東線新自強號實名制及返鄉專車，東線普悠瑪號與太魯閣號，每班發售120張8折站票。

(中時 )