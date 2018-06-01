強強配！俄哈斯基級潛艇將武裝高超音速飛彈

俄羅斯試射高超音速飛彈的畫面。（俄羅斯衛星網）

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中時電子報

俄羅斯打算在2027年以前，用高超音速飛彈來武裝最先進的哈斯基級（Husky-class）核潛艇。

據塔斯社報導，俄羅斯國防工業消息人士透露，「鋯石」高超音速飛彈（Zircon hypersonic missile）將成為這款多功能潛艇的主要武器。

《國家利益》（The National Interest）網31日指出，如果這是真的，將是莫斯科最恐怖武器的強強聯姻。

哈斯基級潛艇是俄羅斯的第5代潛艇，據俄羅斯官員說，首艦預定2023–2024年打造，並可望於2027年左右完成。

塔斯社稱，它會有俄羅斯海軍傳統的雙殼設計，排水量為1.2萬噸。而俄羅斯Lenta新聞網推測，哈斯基級潛艇將是擁有3種版本的多功能潛艇。其中基本型肩負反潛獵殺任務，重8,000到9,000噸，有水雷和魚雷武裝。此外還有戰略飛彈型，以及巡弋飛彈型。

不過，這3款潛艦將使用同樣的零組件，甚至可能都使用相同的發射器，以發射彈道或巡弋飛彈。

事實上，俄羅斯設計哈斯基級核潛艇的概念，就和美國設計F-35戰機大同小異，希望能設計1型3款的水下平台，達到省錢的經濟效益。

至於「鋯石」高超音速飛彈據稱速度可達5－6馬赫，而俄羅斯媒體更稱可能8－10馬赫。西方海軍深怕，它們速度快到艦載防空系統無法攔截。

(中時電子報)

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文章來源：Russia Wants to Arm Its New Husky-Class Submarines with Hypersonic Missiles

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