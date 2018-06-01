楊月娥出席癌女畢業典禮 台下觀禮頻拭淚

楊月娥與老公一起參加愛女畢業典禮。

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中時
小蓁抗癌成功正能量上台領獎。

楊月娥主持三立《健康有方》節目，去年9月剛升上高三的女兒小蓁無預警被醫生宣判罹患血癌，開始住院治療，當時全班同學還特地到醫院一起拍畢業照，讓她在畢業紀念冊上不缺席。今（1日）小蓁不但跟同學們參加畢業典禮，抗癌成功的小蓁還上台領取「生命鬥士獎」，讓在台下觀禮的楊月娥與先生忍不住落淚。

小蓁不想當職業病人，她選擇與同儕一同前進，努力準備學測及病弱生考試，不但支撐也幫助她熬過化療的艱辛，由於體力與精神在藥物嚴重影響下，加上受限於必須留在台北接受後續追蹤治療，沒能如願考上她想就讀的藝術類科系。但楊月娥很感謝大考中心為身心障礙及病弱生保留少數的錄取名額，她也挺身發聲呼籲，希望有機會能為更多特殊考生爭取更多的入學名額，因為只有孩子走進校園，父母才能重回社會。

小蓁為了維持身體狀況，目前正努力運動健身，並透過跑步、騎腳踏車、做瑜珈，找回昔日的健康；喜歡繪畫的她也重回畫室作畫，揮灑她年輕生命該有的色彩；目前也報考了進修學士班，準備甄試備審資料，希望能如願進入一直嚮往的藝術類科系就讀。

楊月娥在小蓁血癌剛發病時，就發願製作「阿娥暖暖心」，透過三分鐘的小故事，傳達正面能量，也把眾人為小蓁的集氣祝福，持續傳播給更多人。

(中時 )

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