中悦機構推出歐風餐廳 悦餐廳挑戰味蕾

2018年06月01日 17:42 中時 甘嘉雯

悦餐廳營運長張語辰將他在瑞士求學期間所學發揮在餐點上。（甘嘉雯攝）

早午餐有多樣選擇。（甘嘉雯攝）

伊比利豬PIZZA，上面有芝麻葉裝飾，內搭火腿等，是去歐洲必吃美食，現在在悦餐廳也能吃得到。（甘嘉雯攝）

伊比利豬PIZZA，上面有芝麻葉裝飾，內搭火腿等，是去歐洲必吃美食，現在在悦餐廳也能吃得到。（甘嘉雯攝）

邁入30年的中悦建設機構，將在2日推出第一家歐風餐廳「悦餐廳」，以歐風料理為主軸, 推出新鮮健康的歐式美味，營運長張語辰將他在瑞士求學期間所學，以及在米其林一星的餐廳任職，把廚藝鍛鍊展現在菜色上，歡迎老饕前來品嘗。

張語辰說，近期桃園藝文特區的藝文氣息越發令人欣喜，發展出新桃園的新氣象，中悦建設機構為了回饋社區, 強化優質生活在地化, 特別選定「中茂新天地」展開下一階段的社畿服務，以經營特色餐廳，拉近與民眾間的距離。

其中，早午餐的雞胸肉以4小時低溫慢煮香烤,，讓雞胸肉的滑嫩香酥；另外，法式牛排除肉質高檔外，牛骨醬的製作，用豐富的基礎食材與紅酒，花了5至7天的慢火溫熬精燉，製作出明智味蕾的最愛。

張語辰說，他最想把食物的美味留在消費者的味蕾，每種食材都是最新鮮，除早午餐外，還有伊比利豬PIZZA，上面有芝麻葉裝飾，內搭火腿等，是去歐洲必吃美食，現在在悦餐廳也能吃得到。

(中時 )