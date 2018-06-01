政府加薪奏效？新鮮人起薪 創2008年以來新高

2018年06月01日 17:33 工商 劉馥瑜

驪歌輕唱，應屆畢業生即將進入職場！根據yes123求職網今（1）公布的最新調查，今年企業願提供「大學」畢業新鮮人平均起薪為28,194元，提供「研究所」畢業新鮮人平均起薪為30,779元，雙雙創下11年來新高！

yes123求職網發言人楊宗斌分析，今年初，法定基本工資月薪已提高到22K，加上政府帶頭軍公教與公部門派遣人員調薪，以及立委提案薪資4萬以下的職缺，起薪需揭露、不能面議，以上這些正向因素皆產生部分「外溢效果」到民間企業，間接帶動新鮮人起薪走揚。

楊宗斌並指出，企業對今年下半年經濟前景相對看好，無論計畫擴點或爭取新訂單，今年畢業季勢必有人力補充需求，甚至引發「搶才效應」，同時，為抗衡海外工作的「磁吸效應」，因此薪酬水準更不能落差同業、外商太多，

據yes123調查，今年企業願提供大學畢業新鮮人的平均起薪為28,194元，比去年的26,619元，多了1,575元，增幅5.9％；企業願提供研究所畢業新鮮人平均起薪為30,779元，比去年的28,625元，多了2,154元，增幅7.5％。起薪皆創下2008年以來新高。

勞動部稍早發布的最新調查也顯示，去（106）年社會新鮮人起薪為2萬7,055元，跟前（105）年2萬6,723元相比增加332元，創下史上新高。以行業別來看，社會新鮮人以金融及保險業3萬1,690元最高。

(工商 )