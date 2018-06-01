夢想成為「汽修達人」 郭俊廷大學畢業後「重讀」高中考取4證照

2018年06月01日 17:43 中時 張祈

花蓮高工進修部的畢業生郭俊廷是第二次拿到高中畢業證書，原就讀資管系的他，大學畢業後發現自己對汽修維修很有興趣，決定回到母校進修部「重讀」高中，3年拿下丙級、乙級證照各兩張，誓言要成為花蓮的汽修達人。

原為花工資訊課校友，大學就讀南華大學資管系，郭俊廷自嘲能力不足，在本科系混不下去，畢業後在外工作10年，因為找不到方向，銷售、業務都做過，期間還進修水電配線，考取2張丙級證照，但因為沒興趣，做最久的工作只維持3年。

他笑說，自己「不務正業」10年，最後勉強找到有興趣的動力機械維修工作，但因為沒有相關背景，找工作時常碰壁，33歲的他在家人的鼓勵下回到學校就修，平時白天就在機車行做學徒，下班後就回學校當學生。

「因為有興趣，再辛苦都願意」郭俊廷回顧三年每天8點出門，晚上10點回家的生活，休假時間就去外地補證照課程，天天爆肝幾乎沒有休假時間，他說，每天都跟時間、體力賽跑，常常一個證照考完，就準備下一個證照，忙到沒有時間喊累。

郭俊廷就學期間共考取汽車修護乙、丙級與機車修護乙、丙級共4張證照，連同過去高中、自修期間考取的，總計8張證照，經過多年的嘗試總算找到方向的郭俊廷說，未來要回到職場，鑽研汽機車維修，未來還想考取大型重機維修，成為全方位汽機車維修達人。

花蓮高工今年430餘位畢業生，總計有152位學生在工業類科12職種取得乙級證照，校長黃鴻穎指出，花工主張學生適性發展，除了學生在本科系考取相關證照外，全國技能競賽中，50名參賽學生也有過半的得獎人數，此外也有3名學生參與國際技能競賽為國爭光，學生優異表現在升學、職場上都有加分的作用，讓花工成為升學與就業並重的優質學園。

(中時 )