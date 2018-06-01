被控偷吃補教大亨妻沒事 打輸民事官司足球教練慘賠30萬

2018年06月01日 17:44 中時 陳俊雄

新莊某國小林姓足球教練，和兼任副家長會長的某連鎖補習班林姓老闆莊姓妻子染挨告，林姓獲不起訴後改以林誣告他向法院提告索賠9萬、回復教練職務，要求林在國小門口張貼道歉啟事。但法院審理後認定莊女紅杏出牆，判林姓教練應賠30萬元。

在全台開設連鎖數學補習班的林姓男子，本身也兼任新莊某國小家長會副會長，卻因家暴問題導致妻子莊女離家，莊女離家期間也和林姓教練交往，林姓副會長遂在2016年對林姓教練提出妨害家庭、恐嚇等罪，並以林姓教練環抱女兒向校方提出性騷擾指控，該國小也在召開性平會後，停止林姓體育老師足球教練職務。

但檢方調查後以沒有積極證據證明林姓教師與莊女有染，將全案處分不起訴，林姓老師也以副會長指稱他是「狼師」害他身心受到打擊，向新北地院民事法庭提告求償9萬元撫慰金，還要求林姓副會長須在校門口張貼道歉啟事一星期。

林姓副會長挨告後，也反訴林姓教練破壞婚姻，還從旁協助妻子和他離婚，並據此求償300萬元。

法院審理時，莊女表示曾和林姓教練交往3個月，每次到教練住處幾乎都會和他發生性行為；莊女也能明確陳述和林姓教練發生性行為的時間、地點及鑰匙放置窗台的位置、屋內擺設情形，甚至還說出了林姓教練有看Ａ片嗜好及陰部剃毛習慣。

法院審理認為，林姓教練在副會長與莊女婚姻存續期間，和莊女發生多次性關係，破壞兩人婚姻圓滿，判決應賠30萬元；林姓副會長抨擊林姓教練「狼師」部份，屬可受公評之事，駁回林姓教練之訴。

(中時 )