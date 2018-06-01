家長團體籲專業為重 教長速就位

全國家長團體聯盟1日到台中市文昌公廟感謝文昌帝君對學子的庇佑，並列出他們對新教育部長的期待。(林欣儀攝)

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前教育部長吳茂昆請辭後，究竟將由誰接任下任教長職務？行政院至今未鬆口，但全國家長團體聯盟已列出條件。20多名來自各縣市的家長代表1日到台中市文昌公廟祭拜，同時呼籲政府應儘速確認教長人選，並以專業為考量、不要再做政治任命。

20多名來自桃園、彰化或南投等各縣市的家長代表齊向文昌帝君鞠躬，感謝文昌帝君對學子們的護佑，但同時也表達他們的憂心。。全國家長團體聯盟理事長彭淑燕無奈說，吳茂昆在任41天讓台灣教育空轉，家長們忐忑不安、孩子也對未來方向感到茫然。

「教育部長的人選不該再以政治為考量！」代表家長們發聲，彭淑燕細數台灣近來面對的多項教育問題，包括新課綱、高教人才外流與高教深耕計畫經費分配爭議等，她說，台灣教育要走出自己的路，是未來教長不可推卸的責任，政府應以專業為考量，而不是一再的「政治思考」。

彭淑燕強調，教育龍頭一再換人，讓大家都無所適從，以12年國教來說，目前新的考試政策幾乎已確定，新課綱卻從107年延到108年，未來會不會再延？真的很擔憂，為讓未來課程設計、考招連動都能順利進行，新教長應儘速就定位，且應是對國民教育熟悉者。

家長團體列出新教長條件，首先必須能讓108課綱如期上路，並要落實12年國教特性、能提出完整幼教方案並確實執行者。

行政院決定由政次姚立德代理部長職務，但代理期限多久？家長們也憂心。家長代表蔡永祥說，代理期限應越短越好，畢竟代理者無法真正決策。

(中時 )

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