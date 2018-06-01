阿聯酋機師招募 鎖定領有波音777客貨機師執照者

2018年06月01日 17:48 工商 張佩芬

阿聯酋航空宣布將在台徵求經驗豐富、技術純熟的商業機師加入團隊。由於阿聯酋僅有兩型客機，包括A380客機與波音777客貨機，而我國兩大航並無A380客機，阿聯酋顯然鎖定的是台灣領有777執照的數百名機師。

根據其網站上公布的薪資條件，正機師月薪加房屋津貼與醫療保險等共58,770達姆拉，約47.72萬台幣，且免繳稅。另阿拉伯聯合大公國還提供三名子女免費教育福利，在台籍航空公司工作的機師，扣稅後實質收入僅約阿聯酋半數。

阿聯酋航空台北機師招募說明會將於6月10日至11日假台北六福萬怡酒店舉行。該公司表示為期兩日的機師招募說明會，誠摯邀請經驗豐富、技術純熟的機師加入其團隊，與阿聯酋航空共同翱翔於持續拓展的全球網絡與國際航點。

招募說明會提供有興趣加入阿聯酋航空的機師們更了解招募流程的絕佳機會，阿聯酋航空的員工與現役機師亦將於說明會現場分享相關福利，以及在杜拜的工作和生活趣事。

阿聯酋航空機師招募說明會將於6月10日至6月11日假台北六福萬怡酒店舉行（台北市南港區忠孝東路七段359號），各場次時間如下：

第一場說明會：6月10日星期日上午10點

第二場說明會：6月10日星期日下午4點

第三場說明會：6月11日星期一上午10點

有興趣的機師只需參加其中一個場次。參加者毋需事先登記，須準時抵達說明會會場。阿聯酋航空亦歡迎有興趣的機師攜帶配偶參加招募說明會，更深入了解在杜拜的生活、孩童教育和家庭生活相關資訊。

若機師無法親臨會場，亦可於阿聯酋航空的官方網站 www.emirates.com/pilots 線上遞交履歷。

除客機外，阿聯酋航空亦提供機師駕駛由波音777機隊組成的貨機機隊。阿聯酋航空的貨機機師享有執飛28天、休息13天別於業界的輪值班表，另一年給42天特別休假。

擔任阿聯酋航空的機師

阿聯酋航空的機師可獲得與全球發展最迅速、屢獲殊榮的航空公司共同飛行的難得機會，享有優渥的員工福利，包括具競爭力的免稅薪資、醫療與牙科保險、年假及公司住宿，讓您舒適地生活在全球文化與經濟中心之一──杜拜。

阿聯酋航空亦提供其他專業職缺如：綜合飛行教官（Synthetic Flight Instructors）、訓練機師 （Training Captains）等多元機會，以提升機師們在阿聯酋航空內的職涯發展。

阿聯酋航空擁有267架客機，機隊由空中巴士380與波音777組成，更有260架待交機的飛機，是業界最大的機隊之一。阿聯酋航空持續擴展機隊規模與拓展航空版圖，其航空網絡分布全球六大洲、85個國家超過155個航點。阿聯酋航空每日以最具代表性的A380三艙等飛機執飛台北－杜拜航線。

(工商 )