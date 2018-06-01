林書豪回彰化故鄉 捐贈100顆籃球

林書豪到彰化高中捐贈100顆籃球，到彰化做公益。（吳敏菁攝）

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林書豪到彰化高中捐贈100顆籃球，到彰化做公益。（吳敏菁攝）
林書豪到彰化高中捐贈100顆籃球，到彰化做公益。（吳敏菁攝）
林書豪到彰化高中，縣長魏明谷、議長謝典霖歡呼，全場喝采展開英雄式歡迎。（吳敏菁攝）

傳好球回彰化，美國NBA職籃明星林書豪，1日回到彰化故鄉，在彰化高中擔任贈球嘉賓，捐贈100顆籃球給彰化縣彰化高中、溪湖國中和三民國小籃球隊，受到英雄式的歡呼，全場熱血沸騰，興奮林書豪又回來了，一睹籃球巨星的風采。

中華民國籃球協會今天邀請謝典霖來到彰化高中，縣長魏明谷，籃協理事長、也是彰化議會議長謝典霖等都也都到現場，魏明谷表示，很高興和縣議會，邀請彰化之光林書豪到彰化，回到故鄉，舉辦傳好球到彰化公益活動，林書豪是彰化子弟，國際籃壇發光，鼓舞了不少年輕學子籃球夢，議長也擔任籃協理事長，都帶動了彰化運動風氣。

林書豪雖長年住在美國，但是心中總是掛念台灣，謝典霖說，林書豪對台灣的關懷無庸置疑，除了每年關懷弱勢學童，今年林書豪睽違五年再回到家鄉彰化，指導彰化縣國高中籃球隊，並與百位學生分享他征戰籃壇多年的寶貴經驗。

另外，透過近兩年籃球經典傳承賽6000張門票秒殺一空的盛況來看，彰化縣對籃球體育活動的重視，已展現豐富成果，這次藉由籃球運動，結合公益活動傳遞正向能量

，將這股活力，世代的傳承下去！

(中時 )

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