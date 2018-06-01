婦團批邀涉性騷學者來台演講 江宜樺：盼就事論事

2018年06月01日 17:40 中時 張理國

前行政院長江宜樺創辦的「長風基金會」與促轉會主委黃煌雄創辦的「台灣研究基金會」，明天將合辦「從西方中心到後西方世界：21世紀新興全球秩序之探索」國際研討會，婦女團體抗議，受邀的耶魯大學教授湯瑪斯．伯格（Thomas Pogge），曾涉及性騷擾，江宜樺表示，耶魯大學曾經調查過，並未發現充分證據支持這項指控，希望大家就事論事尊重耶魯大學的結論。

另一方面，外界好奇他跟黃煌雄合作，是否代表藍綠和解，江宜樺說，黃煌雄跟他是多年老友，黃煌雄以客觀中立的態度探討重要議題，這次再次找黃煌雄合作，當時黃煌雄並未接任政府官職，即便黃煌雄接任促轉會主委，還是堅持把這場研討會辦完，是因為這場研討會籌備一年多，希望能作為台灣社會對話的平台，不希望被藍綠對立扭曲。

江宜樺並說，長風基金會不是一個被歸類深藍或深綠色彩，只是一個非政府組織，就像台灣研究基金會一樣，目的都是要選出重要課題，透過集思廣益，一起找出路。

針對湯瑪斯·伯格(Thomas Pogge)性騷擾問題，長風基金會及台灣研究基金會曾表示，美國耶魯大學曾啟動校內程序、成立調查小組，經調查後認為未有充足證據顯示伯格教授有性騷擾的事實。

這次湯瑪斯·伯格(Thomas Pogge)是應邀參加國際研討會，並在第一場次「21世紀西方自由主義思想的挑戰」發表論文，題目是以「自由主義是普世接受的世界秩序嗎？」

(中時 )