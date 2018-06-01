新竹300大遊行 號召5000市民共襄盛舉

2018年06月01日 19:23 中時 陳育賢

新竹市長林智堅（中）昨天邀請全市社區、學校、在地老店與古廟，號召5000位民眾共同來參加「新竹300城市大遊行」。（陳育賢攝）

為迎接竹塹開城300年的到來，新竹市政府將於6月9日舉辦「新竹300城市大遊行」，昨天並邀請全市社區、學校、在地老店與古廟，號召5000位民眾共襄成舉，共同歡慶竹塹城300歲盛會，並透過新竹300大型博覽會、大遊行，讓民眾深入認識這個古城。

市府教育處表示，9日登場的「新竹300城市大遊行」活動，設計透過大型道具設計與製作，邀請全市民眾以及學校師生共同參與，讓民眾像嘉年華會遊行一般，以色彩絢麗繽紛的造型裝扮，伴隨各式各樣的音樂舞蹈表演節目，展現活潑、幸福、美好城市的朝氣。

而此次大遊行是為了新竹300活動作暖身，希望各級學生、老師、校長全體動起來，同時也號召里、社區街坊共襄盛舉，目前已有79隊、近1800人報名參加，遊行人數目標5000人，要讓全市動起來。

市長林智堅表示，舉辦新竹300的目的是因為多數孩子可能不太了解城市的歷史與發展，透過新竹300大型博覽會、大遊行，可讓孩子、市民、外地來到新竹的朋友，都能認識每天生活的地方。

因此這次也特別邀集在地廟宇、美食老店共襄盛舉，包括長和宮主委楊金土、城隍廟總幹事鄭耕亞都到場支持，另百年老店包括城隍廟芋頭球、西大發城隍包、淵明餅舖、阿忠冰店、新復珍、漁香甜不辣、814大同冰店、新竹牧場、美乃斯也都像幫竹塹城辦喜事般全力相挺。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞則說，新竹開墾源自王世傑在1691年登記墾號開始在新竹開墾，1709年之後將親族移來定居，開創隆恩圳，自現今的14號水門開墾起，讓新竹市遍地能開滿作物，也有越來越多人進入定居。1829年他的祖先鄭用錫，更以開台進士的身分申請墾照開墾。

長和宮主委楊金土則表示，新竹300大遊行、博覽會是地方的喜事，是城市重要的傳承時刻，由於天氣炎熱，也會奉茶讓大家消暑，希望市民共襄盛舉，讓活動更加盛大，大家也能沿路看看這幾年的城市建設。

昨天的活動記者會中，青草湖國小遊行隊伍特別帶來「大型老鷹道具」演出笑傲鷹，展現地方生態人文共存的特色，遊行當天師生也將以大、小老鷹裝登場；大庄國小則發揮創客精神打造移動式活動烤窯，希望在活動當天展現各校特色。

(中時 )