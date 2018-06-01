萬安41號軍民聯合防空演習 花蓮即將展開！

萬安演習將進行傷患搶救等演練。（花蓮縣政府提供）

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中時電子報
綜合報導

花蓮縣為落實全民防衛動員及防空整備，將於6月6日星期三舉行107年萬安41號軍民聯合防空演習，當日下午1時30分至2時發放防空警報，並實施人車管制、群眾疏散與避難等實作演練，縣府呼籲民眾聽聞警報時，務必配合警察人員指揮進行疏散避難，對縣內國外遊客而言，這將也是一次難得的體驗。

萬安41號演習將模擬東部地區猝然遭受敵飛彈、戰機等襲擊，演習時所有車輛及行人，須按規定接受警察人員疏導，進行防空疏散及避難。演習期間道路行駛之車輛，除救災、救護車輛外，一律停靠路邊或轉入非幹道停放，無法停靠者則往郊區行駛，不得阻塞道路通行，在郊外行駛車輛禁止進入市區，乘客須下車就近疏散避難。

台灣電力公司於演習期間不實施斷電措施，市區商家住戶須關閉門窗及燈火，民眾不得駐足徘徊騎樓，各公民營工廠照常營運，但須關閉門窗及實施人員管制。各機場、港口等航空器、船舶及鐵路等大眾交通系統均照常運作，其下機、船、車人員及接送親友仍須實施防空疏散避難。

縣府呼籲民眾務請配合演習，以提升國土安全網效能，並強化軍民聯合防空作為與空防整備；未聽勸導實施疏散避難者，依據民防法第25條第1項第2款規定，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。由於花蓮國外遊客眾多，到時也需要在各單位的協助下，配合採取各項疏散避難措施，許多遊客也表示非常好奇，並且認為這是非常難得的經驗。

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(中時電子報)

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