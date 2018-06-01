新式高教機組裝開架 落實「國防自主」

2018年06月01日 17:45 中時 陳淑娥

總統蔡英文將加強肋置於結構油箱上並簽名見證，完成歷史性的一刻。（陳淑娥攝）

國人自研自製的新式高級教練機1日正式開始組裝，總統蔡英文親臨漢翔主持開架典禮，蔡英文表示，新式高教機是一個開始，我們重新凝具國家的國防航太能量，接下來將有一連串的自研自製計畫，全面落實國防自主政策；她強調，台灣會持續強化國防戰力，維持和平穩定的現狀不是靠施捨或退讓，堅強的戰力才是安全的保證，唱衰台灣是沒有用的。

總統蔡英文下午親臨漢翔主持高教機組裝開架典禮，包括國安會秘書長李大維、國防部部長嚴德發、經濟部部長沈榮津等嘉賓到場，共同啟動魔電球，隨後參觀生產線，蔡英文將加強肋置於結構油箱上並簽名見證，完成歷史性的一刻。

蔡英文表示，航太產業是3大核心的國防產業之一，新式高教機是指標計畫之一，去年2年啟動新式高教機自研自製工作，1年多以來，相關的業界同仁讓台灣在國防自主的路上，繼續順利前進，組裝開架典禮代表關鍵的一幕，新式高教機的進度順利，準備正式邁向飛機實體製作的階段，國機國造就要從紙上作業，成為一個具體的行動。

蔡英文說，新式高教機是一個開始，透過這項計畫，重新凝具國家的國防航太能量，接下來將有一連串的自研自製計畫，全面落實國防自主政策，台灣在走向國防自主的過程中，雖然充滿挑戰，但我們克服萬難，穩固自己，走向國防自主，最重要的目的就是要強化國防戰力，確保國家安全，國家的安全從來就不是從天上掉下來，只有堅強的戰力才是安全的保證。

她強調，不管環境多麼艱難，有兩件事會堅持到底，第一，台灣會持續地走向世界，讓世界了解我們是國際社會中不可或缺的成員；第二，台灣一定會持續強化國防戰力，因為維持和平穩定的現狀，不是靠施捨或退讓，而是要靠自己及實力，台灣的進步不可能被抹煞，唱衰台灣是沒有用的。

漢翔公司董事長廖榮鑫指出，總統在主持國防部與新式高教機委製協約簽約典禮時，對國機國造的3項任務包括如期如質完成高教機的自研自製、厚植台灣的航太工業人才，以及加強產業鏈結。今天的組裝開架典禮，就是指示驗收的一個重要時刻。

廖榮鑫說，在產業鏈結方面，漢翔成立同步工程辦公室，與廠商面對面溝通，並開發出協同製造管理系統與供應商分享，不但增加效率，更可降低成本；另在原物料、工具及工具機部份也盡可能使用國產，以擴大國內產值及達成國防自主的目標。

(中時 )