中時晚間快報》超狂！93歲「蜘蛛嬤」爬4樓頂拉水管驚悚垂降

2018年06月01日 17:43 中時電子報 綜合報導

超狂！93歲「蜘蛛嬤」爬4樓頂拉水管驚悚垂降

超強阿嬤！1日清晨6時許，基隆市1名住在崇法街4樓的花李姓阿嬤（93歲），因為一早出門後忘了帶鑰匙，將自己反鎖在門外，怎料卻突發奇想，到頂樓拉著水管，仿效「蜘蛛人」的方式想要垂降到4樓陽台，但卻在到達3、4樓間的遮雨棚時，沒有力氣翻進陽台，警消獲報後趕緊到場協助，將花李阿嬤抱進陽台，化險為夷。

接見美參議員 總統：很多人給台灣加油

蔡英文總統今天接見美國參議員帕度，總統表示，「愈來愈多的好朋友給我們加油打氣。」她強調，台美共享的國際秩序面對傳統與非傳統的挑戰，台灣、美國以及理念相近的國家，應該挺身而出，一起維護共享的民主價值。

美課鋼鋁稅歐洲盟友反彈

美國政府宣布從6月1日開始對來自歐盟、加拿大、墨西哥的鋼鋁產品分別徵收25％和10％的關稅。消息傳出後不久，法國總統馬克洪告訴美國總統川普，對來自歐洲聯盟的鋼鋁課徵關稅是「不合法的」，歐盟將會以「堅定而符合比例原則的方式」予以回應。

「甘巴嗲」成功哲學 白冰冰靠飛毛腿掙奶粉錢

「矮仔冬瓜，矮罔矮，人攏笑我everyday！」當年這支冬瓜露廣告歌傳唱大街小巷，也讓藝人白冰冰玲瓏可愛的形象深植人心。儘管從小個頭就小一號，但認識冰冰姊的人都知道，她走路的速度超快，就算穿高跟鞋趕通告，助理都跟不上她的腳步。白冰冰日前接受中視《改變的起點》節目專訪，透露有2件塵年往事造就了她走路像在跑步，當年要是走慢點，可能就沒有今天「蓋高尚」的白冰冰。

(中時電子報)